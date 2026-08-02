Dramatische Verfolgungsjagd in Wien-Leopoldstadt endete in Hausruine

Verfolgungsjagd nach Polizeieinsatz in der Leopoldstadt

In der Wehlistraße in der Leopoldstadt ist es am Samstagabend nach einem Polizeieinsatz zu einer Verfolgungsjagd gekommen. Ein 22-jähriger Mann wurde dabei festgenommen und angezeigt.

Polizeibeamte wurden gegen 22.00 Uhr auf eine Gruppe von Menschen in der Wehlistraße aufmerksam. Ein Mann lag am Boden, er dürfte aufgrund starker Alkoholisierung gestürzt sein. Die Beamten leisteten Erste Hilfe.

Mann mischt sich in Einsatz ein

Ein 22-jähriger Serbe mischte sich in den Einsatz ein, begann laut Polizeibericht zu schreien und die Polizisten zu beschimpfen. Er gestikulierte dabei wild und versuchte wiederholt, zu dem verletzten Mann zu gelangen. Die Beamten forderten ihn mehrfach auf, sein Verhalten einzustellen und sich zu beruhigen.

Als die Polizisten versuchten, den Mann festzunehmen, wehrte er sich energisch dagegen. Es kam zu einem Gerangel, bei dem sich zunehmend Schaulustige ansammelten. In einem unbeobachteten Moment gelang dem 22-Jährigen die Flucht.

Verfolgung mit Taxi und Schreckschuss

Ein Teil der Beamten nahm sofort die Verfolgung auf. Dabei wurde ein Schreckschuss abgegeben, der den Mann jedoch nicht zum Anhalten bewegte. Ein Taxilenker bot den Polizisten daraufhin sein Fahrzeug an, woraufhin die Beamten einstiegen und die Verfolgung fortsetzten.

Der Flüchtende gelangte in ein leerstehendes Haus. Im zweiten Stock des Gebäudes entdeckten die Beamten eine mit einer Plane abgedeckte Grube von rund drei bis vier Metern Tiefe, die bis in das darunterliegende Stockwerk reichte. Darin befand sich der 22-Jährige. Die Polizisten sprangen in die Grube, um ihn festzunehmen.

Festnahme nach weiterem Widerstand

Der Mann richtete sich plötzlich auf, stieß einen Polizisten gegen eine Wand und versuchte, durch eine Türe zu entkommen. Ein weiterer Beamter konnte ihn zu Boden ringen. Der 22-Jährige wurde festgenommen und angezeigt.

Der zuvor verletzte Mann wurde von der Rettung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.