Drei-Auto-Crash in Piberbach: Fahrzeug kippt um, sechs Kinder unverletzt

Auf der Piberbacher Straße (L1369) in Piberbach im Bezirk Linz-Land sind am Dienstag, 15. September 2026, gegen 12.07 Uhr drei Pkws zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen verletzt, ein Fahrzeug kippte auf die Seite und kam seitlich liegend zum Stillstand. In einem der beteiligten Autos, einem siebensitzigen SUV, befanden sich sechs angeschnallte Kinder, die nach bisherigen Informationen unverletzt blieben.

Drei Fahrzeuge kollidieren, ein Wagen kippt um

Zu dem Zusammenstoß kam es auf der Piberbacher Straße. Drei Pkws waren daran beteiligt, eines der Fahrzeuge kippte im Zuge der Kollision auf die Seite und blieb liegend stehen. Die Feuerwehren Piberbach, Neukematen und Kematen an der Krems wurden mit dem Einsatzstichwort „Personenrettung Verkehrsunfall Pkw“ alarmiert.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war niemand in den Fahrzeugen eingeklemmt. Sie kontrollierten die beteiligten Autos und sicherten die Unfallstelle ab. Das umgekippte Fahrzeug wurde stabilisiert, um weitere Arbeiten an der Unfallstelle sicher durchführen zu können.

In einem der Fahrzeuge, einem siebensitzigen SUV, befanden sich sechs Kinder, die alle angeschnallt waren. Sie blieben nach bisherigen Informationen unverletzt. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt und vom Roten Kreuz an der Unfallstelle versorgt.

Ein Abschleppdienst barg im Anschluss die beschädigten Fahrzeuge und transportierte sie ab. Nach der Räumung wurde die Piberbacher Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.

Ablauf einer Personenrettung bei Verkehrsunfällen

Bei Einsätzen mit dem Stichwort „Personenrettung Verkehrsunfall Pkw“ rücken Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei üblicherweise gemeinsam aus, da zu Beginn eines Einsatzes oft nicht sicher feststeht, ob Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt sind. Erst nach dem Eintreffen der Kräfte vor Ort lässt sich einschätzen, welche technischen Mittel tatsächlich benötigt werden.

Grundsätzlich sichern Einsatzkräfte zunächst die Unfallstelle ab, um weitere Gefahren für Verkehrsteilnehmer und Helfer auszuschließen. Umgekippte oder instabile Fahrzeuge werden in solchen Fällen fixiert, bevor Insassen versorgt oder geborgen werden, um ein unkontrolliertes Verrutschen oder Kippen während der Rettungsarbeiten zu verhindern. Parallel dazu übernimmt der Rettungsdienst die medizinische Erstversorgung Verletzter direkt an der Unfallstelle.

Die Polizei ist bei Verkehrsunfällen mit Verletzten regelmäßig für die Klärung des genauen Hergangs zuständig. Dazu gehören üblicherweise die Aufnahme der Unfallstelle, Befragungen Beteiligter sowie technische Feststellungen zu Spuren und Fahrzeugschäden. Solche Ermittlungen dienen dazu, den Ablauf eines Unfalls nachträglich möglichst genau zu rekonstruieren.

Nach Abschluss der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen werden beschädigte Fahrzeuge in der Regel von einem Abschleppdienst von der Straße entfernt, damit die Fahrbahn gereinigt und für den Verkehr wieder freigegeben werden kann. Bei Unfällen auf Landesstraßen wie der L1369 kann es bis zur vollständigen Räumung zu zeitweiligen Verkehrsbehinderungen kommen.