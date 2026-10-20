Drei Eichhörnchenbabys in Salzburg gerettet – Auswilderung erst zu Weihnachten möglich

Drei Eichhörnchenbabys sind in den vergangenen Tagen von Tierfreunden gefunden und gerettet worden. Zwei der Jungtiere lagen unterkühlt und hungrig auf einem Waldweg in Elixhausen im Flachgau, ein drittes wurde am Bleckwand-Wanderweg bei Strobl entdeckt. Alle drei Tiere wurden zum Tierschutzhof Pfotenhilfe nach Lochen gebracht, wo sie nun aufgezogen werden.

Fund und Erstversorgung der Jungtiere

Die beiden Eichhörnchen aus Elixhausen wurden unterkühlt und hungrig auf einem Waldweg aufgefunden. Das dritte Jungtier stammt vom Bleckwand-Wanderweg bei Strobl. Alle drei Tiere sind so jung, dass sie teils noch die Augen geschlossen hatten. Sie wurden nach ihrer Rettung zum Tierschutzhof Pfotenhilfe nach Lochen gebracht.

Dort kümmert sich Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler um die Jungtiere. Sie füttert die Eichhörnchenbabys mit dem Fläschchen und versorgt sie. Stadler zieht jedes Jahr zahlreiche Wildtierwaisen auf. Nach ihrer Einschätzung sind die drei Eichhörnchen sehr spät im Jahr zur Welt gekommen.

Aufzucht weit außerhalb der üblichen Saison

Grundsätzlich werden Eichhörnchen in der Natur drei bis vier Monate von der Mutter aufgezogen, bis sie selbstständig sind. Diese Zeitspanne verschiebt sich bei spät geborenen Jungtieren entsprechend in den Winter hinein. Üblicherweise endet die Wurfsaison bei Eichhörnchen im Spätsommer, sodass die Jungtiere noch vor dem Winter selbstständig werden können. Kommen Würfe deutlich später zur Welt, verlängert sich die Zeit, in der die Tiere auf menschliche Pflege angewiesen sind, entsprechend.

Bei vergleichbaren Aufzuchten in Wildtierstationen kommt in der kalten Jahreszeit meist eine kontrollierte Unterbringung zum Einsatz, die Schutz vor Witterung bietet und zugleich ausreichend Bewegungsraum ermöglicht. Für junge Eichhörnchen ist in solchen Fällen eine schrittweise Gewöhnung an Außentemperaturen und natürliche Bedingungen üblich, bevor eine Auswilderung erfolgen kann.

Geplanter weiterer Verlauf

Nach Einschätzung von Johanna Stadler wären die drei Jungtiere voraussichtlich erst rund um Weihnachten so weit entwickelt, dass eine Auswilderung infrage käme. Bis dahin ist vorgesehen, dass die Eichhörnchen den Winter in einer der großen Volieren des Tierschutzhofs verbringen.