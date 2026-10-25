Drei Jugendliche nach Taschendiebstahl-Serie am Stephansplatz festgenommen

Am Stephansplatz in der Wiener Innenstadt sind am Freitag, dem 25. Oktober 2026, drei Jugendliche festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, serienweise Taschendiebstähle begangen zu haben. Zivilbeamte griffen ein, als die Verdächtigen eine ältere Dame bedrängten. Zuvor waren binnen weniger Minuten mehrere Taschendiebstähle rund um den Stephansdom zur Anzeige gebracht worden.

Festnahme nach Serie von Diebstählen am Stephansdom

Nach den zahlreichen Anzeigen am Freitagvormittag wurden Polizeikräfte in Zivil im Bereich des Stephansdoms auf die drei Jugendlichen aufmerksam, als diese eine ältere Frau bedrängten. Die Beamten griffen ein und nahmen die drei Verdächtigen fest. Anhand von Videoauswertungen konnten den Jugendlichen im Anschluss mehrere Diebstähle nachgewiesen werden. Einer der Verdächtigen, der angab, elf Jahre alt zu sein, wurde zudem von einem Polizisten wiedererkannt. Bei keinem der Beschuldigten wurde Diebesgut gefunden.

Keiner der drei Jugendlichen konnte einen Ausweis vorlegen. Alle drei gaben zunächst an, erst elf Jahre alt zu sein. Zur Klärung des tatsächlichen Alters wurde ein Amtsarzt hinzugezogen. Bei einer der beiden weiblichen Verdächtigen wurde daraufhin eine internationale Anfrage veranlasst. Bei der zweiten jungen Frau ergab die ärztliche Untersuchung ein Mindestalter von 15 Jahren; sie gab an, italienische Staatsangehörige zu sein.

Der männliche Verdächtige gab sich weiterhin als elfjähriger Italiener aus. Er sagte aus, seine Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten befänden sich nicht in Österreich und er sei erst seit drei Tagen in der Stadt. Auffällig ist laut den Ermittlungen, dass er offenbar nicht Italienisch spricht. Polizeisprecherin Irina Steirer erklärte, dass die Identitäten der drei Jugendlichen bislang nicht endgültig geklärt seien.

Die beiden jungen Frauen wurden vorläufig festgenommen. Der mutmaßlich elfjährige Verdächtige wurde an die Wiener Kinder- und Jugendhilfe MA 11 übergeben. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Taschendiebstahl in stark frequentierten Innenstadtbereichen

Orte wie der Stephansplatz zählen zu den meistbesuchten Bereichen der Wiener Innenstadt und ziehen täglich zahlreiche Touristinnen und Touristen sowie Passanten an. Gerade dichtes Gedränge rund um Sehenswürdigkeiten wie den Stephansdom gilt bei Taschendieben allgemein als begünstigender Faktor, da Opfer in solchen Situationen oft abgelenkt sind und Täter unauffällig agieren können. Serienweise auftretende Diebstähle innerhalb kurzer Zeiträume sind in stark frequentierten Zonen ein wiederkehrendes Muster, auf das Sicherheitsbehörden häufig mit zivilen Kräften reagieren, die im normalen Besucherstrom nicht auffallen.

Bei der Festnahme Minderjähriger stellt die Alterseinschätzung regelmäßig eine besondere Herausforderung dar, insbesondere wenn keine gültigen Ausweisdokumente vorliegen. In solchen Fällen kann eine amtsärztliche Untersuchung herangezogen werden, um ein Mindestalter zu bestimmen. Diese medizinische Einschätzung ersetzt jedoch keine endgültige Identitätsfeststellung, weshalb bei unklarer Herkunft zusätzlich internationale Anfragen an Behörden anderer Staaten gestellt werden können. Das tatsächliche Alter einer verdächtigen Person hat zudem unmittelbare rechtliche Konsequenzen, etwa im Hinblick auf die Strafmündigkeit und die Frage, ob Jugendhilfeeinrichtungen eingeschaltet werden müssen.

Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe MA 11 ist in Fällen, in denen minderjährige Personen ohne anwesende Erziehungsberechtigte aufgegriffen werden, grundsätzlich für deren Betreuung und weitere Versorgung zuständig. Das gilt insbesondere dann, wenn sich Obsorgeberechtigte nicht im Land befinden oder deren Aufenthalt zunächst nicht bekannt ist. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Jugendhilfe soll in solchen Situationen sicherstellen, dass betroffene Minderjährige nach einer Festnahme angemessen untergebracht und weiter betreut werden, während parallel die polizeilichen Ermittlungen zu den vorgeworfenen Taten fortgeführt werden.