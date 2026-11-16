Drei Männer nach gescheitertem Einbruch in Wundschuh in U-Haft

In Wundschuh im Bezirk Graz-Umgebung ist vergangene Woche ein Einbruchsversuch in ein Wohnhaus gescheitert. Zwei Männer versuchten am Mittwochabend, über ein Fenster in das Gebäude einzudringen, wurden dabei aber durch eine ausgelöste Alarmanlage gestört. Die beiden flüchteten ohne Beute. Mittlerweile sitzen drei Männer im Alter von 42, 48 und 55 Jahren in Untersuchungshaft.

Flucht über den Acker endet mit Festnahme

Nach dem Auslösen der Alarmanlage liefen die beiden Einbrecher zunächst zur Einfahrt eines Nachbarhauses. Die Bewohnerin bemerkte die Männer und verständigte ihren Sohn, der sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Vater in der Nachbarschaft aufhielt. Der 35-Jährige entdeckte die beiden Flüchtenden, die über einen Acker davonliefen, nahm die Verfolgung auf und konnte einen der Männer festhalten. Die herbeigerufene Polizei nahm daraufhin einen 55-jährigen Mann fest.

Zweites Fahrzeug führt zu weiteren Festnahmen

Parallel dazu bemerkte der Vater des 35-Jährigen ein Fahrzeug in der näheren Umgebung, in dem eine Person auf etwas oder jemanden zu warten schien. Gemeinsam mit einem Bekannten sprach er den Mann im Auto an. Dieser reagierte, indem er Gas gab und davonfuhr. Dem Vater gelang es jedoch, sich das Kennzeichen des Fahrzeugs zu merken und es der Polizei mitzuteilen. Mit dieser Angabe konnten die Beamten das Auto kurz darauf in Weitendorf stoppen. Der 48-jährige Lenker wurde festgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen gelang es der Polizei, auch einen 42-jährigen Mann ausfindig zu machen und festzunehmen. Alle drei Männer – der 55-Jährige vom Tatort, der 48-jährige Fahrer und der 42-Jährige – befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Alarmanlagen als Schutz vor Einbrüchen

Elektronische Alarmanlagen gehören zu den gängigen Mitteln, mit denen Hauseigentümer versuchen, Einbrüche zu verhindern oder zumindest frühzeitig zu erkennen. Löst eine solche Anlage beim Öffnen eines Fensters oder einer Tür Alarm aus, soll dies Täter abschrecken und gleichzeitig Nachbarn oder Bewohner auf den Vorfall aufmerksam machen. Gerade in ländlichen Gegenden, in denen Wohnhäuser häufig etwas abseits liegen, kann die Reaktionszeit bis zum Eintreffen der Polizei vergleichsweise lang sein. Deshalb kommt der unmittelbaren Umgebung oft eine wichtige Rolle zu: Aufmerksame Nachbarn, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge melden, tragen häufig entscheidend dazu bei, dass Einbrecher noch am Tatort oder auf der Flucht gefasst werden können.

Bei Einbruchsversuchen, die durch eine Alarmanlage oder durch aufmerksame Beobachter gestört werden, kommt es grundsätzlich häufig vor, dass Täter die Flucht ergreifen, ohne überhaupt in das Gebäude gelangt zu sein. In solchen Fällen hängt der weitere Ermittlungserfolg oft davon ab, ob Kennzeichen, Fahrzeugbeschreibungen oder Signalements rasch an die Polizei weitergegeben werden können. Eine zügige Alarmierung und präzise Angaben zu Fluchtwegen oder Fahrzeugen erleichtern es den Einsatzkräften, Fahndungen zeitnah einzuleiten und Kontrollen in der Umgebung durchzuführen.

Untersuchungshaft bei Einbruchsdelikten

Bei Verdacht auf Einbruchsdiebstahl oder versuchten Einbruch wird in Österreich häufig Untersuchungshaft verhängt, wenn Flucht-, Verdunkelungs- oder Tatbegehungsgefahr angenommen wird. Die Untersuchungshaft dient dabei der Sicherung des weiteren Strafverfahrens und stellt keine Vorverurteilung dar. Über eine etwaige Schuld der Beschuldigten entscheidet erst ein Gericht im Rahmen eines ordentlichen Verfahrens, bei dem die Unschuldsvermutung gilt.