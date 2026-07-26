Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Unterflurtrasse auf der Karawankenautobahn

Auffahrunfall in der Unterflurtrasse St. Niklas auf der Karawankenautobahn

Auf der Karawankenautobahn (A11) ist es am Samstagabend zu einem Auffahrunfall gekommen. Der Unfall ereignete sich in der Unterflurtrasse St. Niklas.

An dem Zusammenstoß waren zwei Pkw beteiligt, die in südlicher Richtung unterwegs waren. Ein 33-jähriger Mann lenkte eines der Fahrzeuge, ein 31-jähriger Mann das andere. Im Fahrzeug des 33-Jährigen befand sich zudem ein gleichaltriger Beifahrer.

Bei dem Unfall wurden alle drei Insassen verletzt. Rettungskräfte versorgten den 33-jährigen Lenker, den gleichaltrigen Beifahrer sowie den 31-jährigen Lenker vor Ort. Anschließend wurden die drei Verletzten in das LKH Villach gebracht.