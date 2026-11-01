Drei Verletzte bei Zusammenstoß während Überholmanöver in der Leutasch

Bei einem Verkehrsunfall in der Leutasch im Bezirk Innsbruck-Land sind am Samstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich bei einem Wirtschaftsweg im Ortsteil Lochlehn, als ein abbiegendes Auto mit einem überholenden Fahrzeug zusammenstieß. Zwei Frauen wurden mit dem Notarzthubschrauber, ein Mann mit der Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht.

Zusammenstoß beim Abbiegen in Lochlehn

Ein 36-jähriger Autofahrer bog im Bereich des Wirtschaftswegs in Lochlehn nach links ab, um dort umzudrehen. In seinem Wagen befand sich seine 27-jährige Freundin. Eine 18-jährige deutsche Autofahrerin, die sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Fahrzeug befand, setzte zum Überholen an.

Während des Überholvorgangs prallte die 18-Jährige seitlich in das abbiegende Auto. Durch den Zusammenstoß wurden alle drei Beteiligten verletzt. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei allen Verletzungen um solche unbestimmten Grades.

Die beiden Frauen wurden mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Hall geflogen. Der 36-jährige Mann wurde mit einem Rettungswagen in dieselbe Klinik gebracht.

Risiko von Überholmanövern bei Abbiegevorgängen

Situationen, in denen ein Fahrzeug überholt wird, während gleichzeitig ein anderes Fahrzeug abbiegt, gehören grundsätzlich zu den unfallträchtigsten Verkehrssituationen im ländlichen Raum. Besonders auf schmaleren Straßen mit Zufahrten zu Wirtschafts- oder Feldwegen kann es für nachfolgende Fahrzeuge schwierig sein, rechtzeitig zu erkennen, ob ein vorausfahrendes Auto lediglich langsamer wird oder tatsächlich abbiegen oder wenden will.

Üblicherweise ist ein Überholvorgang nur dann zulässig, wenn eindeutig erkennbar ist, dass der Vorausfahrende nicht selbst die Fahrspur wechseln oder abbiegen will. Blinksignale oder ein sichtbares Abbremsen gelten dabei als wichtige Anhaltspunkte. In der Praxis kommt es dennoch regelmäßig zu Fehleinschätzungen, etwa wenn ein Fahrzeug ohne rechtzeitige Ankündigung die Fahrtrichtung ändert oder ein Überholender die Geschwindigkeit und Reaktionszeit des vorausfahrenden Fahrzeugs falsch einschätzt.

Bei solchen seitlichen Kollisionen zwischen einem abbiegenden und einem überholenden Fahrzeug stellt sich im Nachhinein regelmäßig die Frage, ob die Verkehrsregeln eingehalten wurden, etwa hinsichtlich der Ankündigung des Abbiegevorgangs oder der Zulässigkeit des Überholmanövers an der jeweiligen Stelle. Die genauen Umstände werden in solchen Fällen von der Polizei im Rahmen der Unfallaufnahme dokumentiert.

Einsatz von Rettungshubschraubern im alpinen Raum

Der Einsatz von Notarzthubschraubern ist in Tirol bei Verkehrsunfällen keine Seltenheit, insbesondere wenn Unfallorte abgelegen liegen oder eine rasche Versorgung in einer geeigneten Klinik notwendig ist. Wirtschaftswege und ländliche Straßenabschnitte sind für bodengebundene Rettungsfahrzeuge mitunter schwerer oder nur mit zeitlichem Verzug erreichbar, weshalb in solchen Situationen häufig zusätzlich ein Hubschrauber alarmiert wird. Dieser ermöglicht einen schnelleren Transport in ein Krankenhaus mit entsprechender medizinischer Ausstattung, wie es beim Krankenhaus Hall der Fall ist, das regelmäßig Unfallopfer aus der Region aufnimmt.