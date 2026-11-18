Die KABEG hat am Mittwoch zu einer Baustellenbesichtigung für das künftige Primärversorgungszentrum (PVZ) in Wolfsberg geladen. Die Einrichtung soll im Jänner in Betrieb gehen und ist bereits das dritte PVZ in Kärnten. Sie entsteht in einem ehemaligen Lebensmittelmarkt nahe der Lavanttal-Klinik und umfasst eine Fläche von 500 Quadratmetern. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 3,3 Millionen Euro.

Neue Anlaufstelle für das Lavanttal

Im PVZ Wolfsberg soll künftig ein bis zu 20-köpfiges Team aus Allgemeinmedizin, Pflege, Sozialarbeit und Therapien arbeiten. Geöffnet sein wird die Einrichtung montags bis freitags von 7.00 bis 19.00 Uhr sowie samstags bis 12.00 Uhr. Für die KABEG gemeinnützige Dienstleistungs-GmbH ist in dem Zusammenhang Thomas Eminger tätig.

Das Wolfsberger Zentrum reiht sich in eine Reihe ähnlicher Einrichtungen in Kärnten ein. Das Medineum in Klagenfurt war das erste PVZ im Bundesland und ging am 30. März 2021 in Betrieb. Anfang Oktober 2026 folgte ein weiteres PVZ in Bleiburg, das von der Diakonie betrieben wird.

Erfahrungen aus dem Betrieb in Bleiburg

Im PVZ Bleiburg reicht das Angebot von Allgemeinmedizin über Physiotherapie bis zur Psychologin. Die Leistungen gelten für alle Kassen und werden über die E-Card abgerechnet. Die Einrichtung hat ebenfalls bis 19.00 Uhr geöffnet und behandelt nach Angaben von PVZ-Managerin Nadine Puschl bis zu 100 Patienten pro Tag.

Der Andrang verteilt sich dabei unterschiedlich über die Woche und den Tag. Am stärksten ist er montags und freitags, insbesondere am Vormittag zwischen 7.00 und 11.00 Uhr. Am Nachmittag gibt es in Bleiburg hingegen in der Regel kaum Wartezeiten.

Weitere Standorte bis 2030 geplant

Die Kärntner Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) verwies im Zusammenhang mit dem Ausbau auf weitere geplante Standorte. Im April soll demnach ein PVZ in Spittal eröffnen, im Herbst des kommenden Jahres soll eines in Feldkirchen folgen. Auch in Villach soll in weiterer Folge ein Primärversorgungszentrum fertiggestellt werden. Als übergeordnetes Ziel wurde genannt, bis 2030 insgesamt 15 Primärversorgungseinheiten in Kärnten umzusetzen.

Was Primärversorgungszentren leisten sollen

Primärversorgungszentren wurden in Österreich eingeführt, um die hausärztliche Versorgung auf eine breitere organisatorische Basis zu stellen. Grundsätzlich arbeiten in solchen Einrichtungen mehrere Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner gemeinsam mit weiteren Gesundheitsberufen wie Pflegekräften, Physiotherapie oder Sozialarbeit unter einem Dach. Dadurch sollen Patientinnen und Patienten mehrere Anliegen möglichst an einem Ort klären können, ohne verschiedene einzelne Praxen aufsuchen zu müssen.

Üblicherweise sind PVZ durch erweiterte Öffnungszeiten gekennzeichnet, die über jene klassischer Einzelordinationen hinausgehen. Das soll insbesondere berufstätigen Menschen den Zugang zu ärztlicher Versorgung außerhalb der klassischen Vormittagszeiten erleichtern. Für den ländlichen Raum gelten solche Zentren zudem häufig als Antwort auf den Rückgang von Hausarztpraxen und als Versuch, die Versorgung an zentralen, gut erreichbaren Standorten zu bündeln.

In solchen Einrichtungen wird die Behandlung in aller Regel weiterhin über die E-Card und die gesetzliche Krankenversicherung abgerechnet, sodass für Patientinnen und Patienten grundsätzlich keine zusätzlichen Kosten gegenüber einer herkömmlichen Ordination entstehen. Die konkrete Ausgestaltung, etwa hinsichtlich der beteiligten Berufsgruppen, der Raumgröße oder der Trägerschaft, kann sich von Standort zu Standort unterscheiden, wie die Beispiele Wolfsberg und Bleiburg zeigen.