Drogenbericht 2025: Weniger Anzeigen, aber dreimal mehr Methamphetamin sichergestellt

Drogenbericht 2025: Anzeigen sinken österreichweit, sichergestellte Mengen steigen

Die österreichische Polizei hat im Jahr 2025 rund 36.800 Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz registriert. Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl damit gesunken. Gleichzeitig stiegen die sichergestellten Mengen bei synthetischen Suchtmitteln deutlich an.

In Salzburg wurden 2025 insgesamt 2.228 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz verzeichnet – ein Anstieg um elf Fälle gegenüber dem Vorjahr. Während die Zahl der Anzeigen im Bereich schwerer Verbrechenstatbestände leicht auf 197 Fälle zurückging, stieg die Zahl der Vergehen auf 2.031 Fälle. Cannabis steht bei rund 71,5 Prozent der Salzburger Anzeigen im Mittelpunkt, Kokain spielt bei 32,5 Prozent eine Rolle.

Sicherstellungen deutlich gestiegen

Österreichweit wurden 2025 rund 2,8 Tonnen Cannabisprodukte sichergestellt, nach 2,5 Tonnen im Jahr 2024. Zudem wurden 290 Cannabisplantagen entdeckt. Bei Kokain beschlagnahmte die Polizei knapp 275 Kilogramm – rund 15 Kilogramm mehr als im Vorjahr. Der Wirkstoffgehalt lag zuletzt bei über 80 Prozent, die Großhandelspreise sanken auf unter 20.000 Euro pro Kilogramm. Zur Streckung von Kokain kommen laut den Erhebungen vor allem Zucker, Koffein, Laktose und Lidocain zum Einsatz.

Besonders stark stiegen die Sicherstellungen bei synthetischen Drogen. Mit rund 37 Kilogramm wurde gegenüber 2024 mehr als dreimal so viel Methamphetamin beschlagnahmt – ein Plus von über 200 Prozent. Bei Ecstasy-Tabletten verzeichneten die Behörden sogar einen Anstieg von rund 350 Prozent auf knapp 113.600 Stück. Zudem wurden 259 Kilogramm Ketamin sichergestellt.

Statistik und laufende Verfahren

Daniel Lichtenegger, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität des Bundeskriminalamts, wies darauf hin, dass große Einzelsicherstellungen die Statistik maßgeblich beeinflussen können. Derzeit wird ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs zur sogenannten Operation Achilles erwartet, die die Bekämpfung krimineller Netzwerke über verschlüsselte Kryptomessengerdienste betrifft.