Drogenfahrt mit ungesichertem Kind – Vater verlor Führerschein vor Volksschule

Ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk Ried ist am Dienstag bei einer Kontrolle vor einer Volksschule aufgefallen, weil seine achtjährige Tochter nicht ordnungsgemäß gesichert auf dem Beifahrersitz saß. Im Zuge der Kontrolle gegen 7.20 Uhr bemerkten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten zudem Anzeichen, die auf eine mögliche Suchtgiftbeeinträchtigung des Lenkers hindeuteten. Eine anschließende klinische Untersuchung bestätigte, dass der Mann fahruntauglich war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein wurde abgenommen.

Kontrolle vor der Schule deckt mehrere Mängel auf

Auslöser der Kontrolle war zunächst die fehlende Kindersicherung des achtjährigen Mädchens, das auf dem Beifahrersitz des Fahrzeugs saß. Die Polizei stoppte den Wagen des 34-Jährigen direkt vor einer Volksschule. Im Verlauf der Überprüfung fiel den Beamtinnen und Beamten auf, dass der Mann Symptome zeigte, die auf eine Beeinträchtigung durch Suchtgift schließen ließen.

Aufgrund dieser Beobachtungen wurde der 34-Jährige zu einer klinischen Untersuchung gebracht. Diese ergab, dass er zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu lenken. Die Polizei untersagte ihm daraufhin die Weiterfahrt und zog den Führerschein ein.

Vorschriften zur Sicherung von Kindern im Auto

Grundsätzlich gelten in Österreich klare rechtliche Vorgaben zur Sicherung von Kindern in Kraftfahrzeugen. Kinder müssen je nach Alter, Gewicht und Körpergröße mit geeigneten Rückhaltesystemen wie Kindersitzen oder speziellen Sitzerhöhungen gesichert werden. Diese Vorschriften dienen dazu, das Verletzungsrisiko bei abrupten Bremsmanövern oder Unfällen deutlich zu reduzieren, da ungesicherte oder unzureichend gesicherte Kinder im Fahrzeuginneren besonders gefährdet sind. Kontrollen dieser Art finden häufig gezielt im Umfeld von Schulen statt, da dort zu bestimmten Tageszeiten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Eltern herrscht, die ihre Kinder mit dem Auto bringen.

Stellt die Exekutive bei einer solchen Kontrolle zusätzliche Auffälligkeiten beim Lenker fest, etwa Hinweise auf eine Beeinträchtigung durch Alkohol oder Suchtmittel, kann dies weitere Maßnahmen nach sich ziehen. Üblicherweise erfolgt in solchen Fällen eine klinische oder amtsärztliche Untersuchung, um die Fahrtauglichkeit objektiv festzustellen. Bestätigt sich eine Beeinträchtigung, sehen die gesetzlichen Bestimmungen in der Regel ein sofortiges Verbot der Weiterfahrt sowie die Abnahme des Führerscheins vor, um eine unmittelbare Gefährdung im Straßenverkehr zu verhindern.

Folgen für die Fahrerlaubnis

Nach der Abnahme eines Führerscheins im Zuge einer solchen Kontrolle entscheidet in weiterer Folge die zuständige Behörde über einen möglichen Entzug der Lenkberechtigung sowie über die Dauer einer solchen Maßnahme. Grundlage dafür sind unter anderem die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchung sowie etwaige verkehrsrechtliche Vorstrafen der betroffenen Person. Diese behördlichen Verfahren laufen unabhängig von einer möglichen strafrechtlichen Beurteilung des Vorfalls ab und folgen eigenen, klar geregelten Abläufen im Rahmen des Führerscheinrechts.