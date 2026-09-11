Drogenhandel am Bahnhof Baden: Kriminalbeamter stößt bei Fahrraddiebstahl-Ermittlungen auf Kokaindealer

Bei Ermittlungen zu Fahrraddiebstählen am Bahnhof in Baden ist ein Kriminalbeamter der Stadtpolizei am Donnerstag auf einen mutmaßlichen Drogenhandel gestoßen. Ein 43-Jähriger wurde festgenommen, bei ihm wurden rund 45 Gramm Kokain sowie weitere Suchtmittel sichergestellt. Das teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.

Zufallsfund im Parkdeck

Der Ermittler war ursprünglich mit Erhebungen zu Fahrraddiebstählen am Bahnhof in Baden befasst. Dabei bemerkte er zwei Männer, die in ein Parkdeck verschwanden. Der Beamte folgte den beiden und ertappte sie dabei, wie sie mutmaßlich Drogen handelten.

Einer der beiden Männer, ein 43-Jähriger, wurde daraufhin festgenommen. Bei ihm fanden die Einsatzkräfte rund 45 Gramm Kokain sowie weitere Drogen. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, lag gegen den Mann bereits eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt vor. Diese stand im Zusammenhang mit dem Verdacht des betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs.

Der Fall wurde im Anschluss an die Suchtgiftgruppe der Bundespolizei übergeben, die die weiteren Ermittlungen führt.

Ermittlungsarbeit abseits des ursprünglichen Anlasses

Solche Zufallsentdeckungen sind bei polizeilichen Erhebungen kein untypisches Phänomen. Kriminalbeamte sind bei der Aufklärung von Eigentumsdelikten wie Fahrraddiebstählen häufig in Bereichen unterwegs, die von zahlreichen Personen frequentiert werden, etwa Bahnhöfe, Parkhäuser oder andere öffentlich zugängliche Verkehrsknotenpunkte. Auffälliges Verhalten von Personen kann dabei unabhängig vom eigentlichen Ermittlungsauftrag Aufmerksamkeit erregen und weitere Überprüfungen nach sich ziehen.

Grundsätzlich sind Polizeibeamte nicht ausschließlich an den jeweils zugewiesenen Einzelfall gebunden, wenn sie im Zuge ihrer Tätigkeit auf den Verdacht einer weiteren Straftat stoßen. In solchen Fällen kann unmittelbar eingeschritten werden, etwa durch Nacheile oder Beobachtung verdächtiger Personen, wie es im vorliegenden Fall geschah.

Zuständigkeiten bei Suchtmitteldelikten

Bei Verdachtsfällen im Bereich des Suchtmittelhandels übernehmen üblicherweise spezialisierte Einheiten wie die Suchtgiftgruppe der Bundespolizei die weiteren Erhebungen. Diese Gruppen verfügen über Erfahrung in der Bearbeitung von Betäubungsmitteldelikten, etwa bei der Bewertung sichergestellter Substanzen, der Aufklärung von Vertriebsstrukturen oder der Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft. Die Übergabe eines Falls von einer örtlichen Dienststelle an eine solche Spezialeinheit ist ein üblicher Vorgang, sobald sich im Zuge erster Ermittlungen ein entsprechender Tatverdacht erhärtet.

Bereits bestehende Festnahmeanordnungen, wie sie im vorliegenden Fall vorlagen, werden von den Sicherheitsbehörden bundesweit erfasst. Werden Personen im Rahmen anderer Amtshandlungen kontrolliert, wird routinemäßig überprüft, ob gegen sie ein solcher Beschluss vorliegt. Trifft dies zu, erfolgt die Festnahme unabhängig vom ursprünglichen Anlass der Kontrolle.