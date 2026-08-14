E-Bike-Fahrer stürzt schwer nach Rotlicht-Verstoß – Fußgänger flüchtete

Ein 82-jähriger Salzburger ist am Samstag in der Fürbergstraße im Stadtteil Parsch mit seinem E-Bike schwer gestürzt, nachdem ein Fußgänger trotz roter Ampel einen Zebrastreifen überquert hatte. Der Mann flüchtete nach dem Vorfall vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Sturz nach abruptem Bremsmanöver in Parsch

Der Vorfall ereignete sich vor dem Haus Nummer 18 in der Fürbergstraße. Der 82-Jährige war dort mit seinem E-Bike unterwegs, als ein unbekannter Mann den Zebrastreifen bei Rotlicht überquerte. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Radfahrer abrupt und stürzte dabei.

Bei dem Sturz zog sich der 82-Jährige schwere Verletzungen zu. Der Fußgänger, der die Situation ausgelöst hatte, entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Verunglückten zu kümmern.

Die Polizei Salzburg ermittelt nun zu dem Vorfall und sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Fußgänger oder dem genauen Ablauf machen können. Hinweise nimmt die Verkehrsinspektion entgegen.

Fußgänger an Ampeln und die Verantwortung im Straßenverkehr

Grundsätzlich gilt für Fußgänger an geregelten Kreuzungen und Zebrastreifen die Pflicht, sich an die Lichtsignale zu halten. Rotlicht bedeutet auch für sie ein Überquerungsverbot, da andere Verkehrsteilnehmer auf ein regelkonformes Verhalten angewiesen sind. Radfahrer und Fahrzeuglenker müssen sich bei Grünlicht grundsätzlich darauf verlassen können, dass die Fahrbahn frei von Fußgängern bleibt.

Kommt es dennoch zu gefährlichen Situationen, etwa weil ein Fußgänger unerwartet die Fahrbahn betritt, bleibt Verkehrsteilnehmern oft nur wenig Zeit zur Reaktion. Abruptes Bremsen kann bei Zweirädern rasch zu Stürzen führen, da die Balance in solchen Momenten leicht verloren geht. Besonders bei E-Bikes, die häufig ein höheres Gewicht als klassische Fahrräder aufweisen, kann sich ein plötzlicher Bremsvorgang stärker auf die Fahrstabilität auswirken.

Bei Unfällen, an denen ein Verursacher beteiligt ist, der sich in der Folge vom Ort des Geschehens entfernt, sprechen Ermittlungsbehörden von Fahrerflucht beziehungsweise, im Fall von Fußgängern, von einem Verlassen des Unfallortes ohne Hilfeleistung oder Meldung. Solche Vorfälle werden von der Polizei in der Regel über Zeugenaufrufe aufgearbeitet, da unmittelbare Beweise wie Videoaufnahmen oder Kennzeichen naturgemäß fehlen. Aussagen von Passanten oder Anrainern können in diesen Fällen entscheidend dazu beitragen, den Ablauf des Geschehens zu rekonstruieren und die beteiligte Person zu identifizieren.