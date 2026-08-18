E-Bike-Fahrerin nach knappem Überholmanöver in Lauterach gestürzt – Polizei sucht Zeugen

Eine 56-jährige E-Bike-Fahrerin ist am 14. August 2026 gegen 13.45 Uhr auf der Langegasse in Lauterach in Richtung Wolfurt gestürzt, nachdem sie nach eigenen Angaben von einem Auto zu knapp überholt worden war. Die Frau wurde am Auge und an der Hand verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verunglückte zu kümmern. Die Polizei Lauterach hat den Vorfall am Dienstag, dem 18. August 2026, bekannt gegeben und sucht Zeugen.

Sturz nach knappem Überholmanöver

Nach Angaben der E-Bike-Fahrerin überholte sie ein Auto mit sehr geringem Seitenabstand. Sie gab an, durch die Nähe des Fahrzeugs sowie durch das Aufheulen des Motors erschrocken worden zu sein. In der Folge verriss sie den Lenker ihres E-Bikes und stürzte auf der Langegasse.

Die Frau zog sich bei dem Sturz Verletzungen am Auge und an der Hand zu. Der Fahrer des Autos, das sie zuvor überholt hatte, fuhr nach dem Sturz weiter, ohne anzuhalten.

Zeugenaufruf der Polizei Lauterach

Die Polizei Lauterach ermittelt wegen des Vorfalls und bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls um Meldung. Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Telefonnummer 059133/8132 entgegen. Nähere Angaben zum überholenden Fahrzeug oder zu dessen Lenker wurden von der Polizei nicht veröffentlicht.

Fahrerflucht und Überholabstand als wiederkehrendes Thema

Grundsätzlich gilt im Straßenverkehr, dass Kraftfahrzeuge beim Überholen von Radfahrenden einen ausreichenden seitlichen Abstand einhalten müssen. Dieser Sicherheitsabstand soll verhindern, dass Radfahrende durch die Nähe eines vorbeifahrenden Fahrzeugs erschrecken, ins Straucheln geraten oder stürzen. Gerade auf schmaleren Ortsstraßen wie der Langegasse kann ein zu knapper Überholvorgang für Radfahrende zu gefährlichen Situationen führen, auch wenn es zu keiner direkten Berührung zwischen Fahrzeug und Fahrrad kommt.

Kommt es bei einem solchen Vorgang zu einem Sturz oder einer Verletzung, ist der unfallbeteiligte Fahrzeuglenker grundsätzlich verpflichtet, anzuhalten und an der Unfallstelle mitzuwirken, etwa durch Melden des Vorfalls oder durch Hilfeleistung. Entfernt sich ein Fahrzeuglenker von einer Unfallstelle, ohne dieser Pflicht nachzukommen, spricht man von Fahrerflucht. Solche Fälle werden von der Polizei in der Regel über Ermittlungen und Zeugenaufrufe aufzuklären versucht, da die Feststellung des verantwortlichen Fahrzeugs ohne Kennzeichen oder eindeutige Beschreibung häufig schwierig ist.

Bei vergleichbaren Vorgängen stützen sich Ermittlungsbehörden häufig auf Zeugenhinweise, etwa von anderen Verkehrsteilnehmenden, Anrainerinnen und Anrainern oder Personen, die sich zum Unfallzeitpunkt in der Nähe aufgehalten haben. Auch Angaben zu Fahrzeugtyp, Farbe oder Fahrtrichtung können für die Polizei bei der Klärung solcher Vorfälle von Bedeutung sein.