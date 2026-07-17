E-Scooter fängt auf Terrasse in Enns Feuer – Hund schlägt Alarm

E-Scooter brennt auf Terrasse in Enns

In Enns im Bezirk Linz-Land ist am Donnerstagnachmittag ein E-Scooter auf der Terrasse eines Mehrparteienhauses in Brand geraten. Verletzt wurde dabei niemand.

Ein Hund in der darüberliegenden Wohnung wurde durch lautes Bellen auf die Rauchentwicklung aufmerksam, woraufhin auch der Besitzer des E-Scooters den Brand bemerkte. Neben dem E-Scooter hatte zu diesem Zeitpunkt bereits ein abgestelltes E-Bike Feuer gefangen.

Besitzer brachte brennende Geräte in den Garten

Der Besitzer brachte den brennenden E-Scooter und das E-Bike von der Terrasse in den Garten und versuchte, den Brand mit mehreren Feuerlöschern einzudämmen. Die Freiwillige Feuerwehr Enns traf anschließend ein und begann mit der Kühlung der Akkus über eine Leitung in den Garten.

Ein Abschleppunternehmen übernahm die weitere Kühlung der Akkus mithilfe eines Spezialbehälters in einem Wasserbad. Laut Rotem Kreuz wurde niemand verletzt.

Erstmaliges Aufladen nach rund einem Jahr

Laut Polizei gab der Besitzer an, den E-Scooter nach rund einem Jahr erstmals wieder aufgeladen zu haben. Die genaue Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt.