E-Scooter-Lenker in Bärnbach mit 62 km/h gestürzt – Suchtmitteltest positiv

Ein 51-jähriger Mann ist in Bärnbach im Bezirk Voitsberg mit einem E-Scooter gestürzt und musste in das LKH Voitsberg gebracht werden. Der Unfall ereignete sich auf der Hochregister Straße ohne Fremdeinwirkung. Wie die Polizei feststellte, war der E-Scooter mit einer Geschwindigkeit von bis zu 62 km/h unterwegs. Ein durchgeführter Suchtmitteltest fiel positiv aus.

Sturz ohne Fremdeinwirkung auf der Hochregister Straße

Der 51-Jährige kam auf der Hochregister Straße in Bärnbach mit seinem E-Scooter zu Sturz. Fremdverschulden ist nach bisherigem Stand nicht gegeben. Die Polizei traf gegen 19.30 Uhr am Unfallort ein. Der Mann wurde vom Roten Kreuz versorgt und anschließend in das LKH Voitsberg gebracht. Beim Unfall trug er keinen Helm.

Die Polizei führte vor Ort einen Suchtmitteltest durch, der positiv ausfiel. Zusätzlich wurden eine klinische Untersuchung sowie eine Blutabnahme vorgenommen. Die Blutprobe wird im Institut für Gerichtliche Medizin untersucht. Gegen den Mann werden Anzeigen wegen Alkohol- und Suchtmittelbeeinträchtigung sowie wegen mehrerer verkehrsrechtlicher Übertretungen erstattet.

Nach Angaben der Polizei erreichte der E-Scooter eine Geschwindigkeit von bis zu 62 km/h. Auf öffentlichen Straßen sind für solche Fahrzeuge jedoch nur 25 km/h erlaubt.

Geschwindigkeitsgrenzen und technische Grenzen bei E-Scootern

Elektro-Scooter zählen in Österreich rechtlich zu den Fahrrädern und unterliegen damit vergleichbaren Vorschriften. Grundsätzlich ist für den Betrieb auf öffentlichen Straßen eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h vorgesehen. Handelsübliche Geräte sind in der Regel werkseitig auf diesen Wert limitiert. Höhere Geschwindigkeiten lassen sich meist nur durch technische Veränderungen am Fahrzeug erreichen, etwa durch Eingriffe in die Motorsteuerung oder den Austausch von Bauteilen.

Deutlich höhere Geschwindigkeiten erhöhen bei einem Sturz grundsätzlich das Verletzungsrisiko erheblich, da die Aufprallenergie mit der Geschwindigkeit stark ansteigt. Ein Helm kann in solchen Situationen das Risiko schwerer Kopfverletzungen reduzieren, ist für Lenkerinnen und Lenker von E-Scootern in Österreich derzeit aber nicht verpflichtend vorgeschrieben.

Kontrolle auf Suchtmittel im Straßenverkehr

Bei Verkehrsunfällen führt die Polizei üblicherweise standardisierte Tests durch, um eine mögliche Beeinträchtigung durch Alkohol oder andere Suchtmittel festzustellen. Fällt ein solcher Vortest positiv aus, folgen in der Regel weitere Schritte wie eine klinische Untersuchung und eine Blutabnahme. Die Auswertung der Blutprobe erfolgt anschließend in einem spezialisierten Institut für Gerichtliche Medizin, dessen Ergebnisse als Grundlage für ein mögliches weiteres Verfahren dienen. Verkehrsrechtliche Übertretungen, etwa im Zusammenhang mit überhöhter Geschwindigkeit oder fehlender Zulassung technischer Veränderungen, werden in solchen Fällen gesondert angezeigt und bearbeitet.