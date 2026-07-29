Ein Drittel der Mini-Mozart-Figuren aus Salzburger Mirabellgarten gestohlen

Zahlreiche Mini-Mozart-Figuren aus Salzburger Mirabellgarten verschwunden

Im Mirabellgarten in der Stadt Salzburg ist innerhalb einer Woche ein Drittel einer Kunstinstallation mit Mini-Mozart-Figuren verschwunden. Von 230 aufgestellten Objekten fehlen bereits 86.

Die Figuren waren rund um den 15. Juli im Bereich der Bastion und des Museumspavillons platziert worden. Laut Stiftung Mozarteum wurden in den vergangenen Tagen laufend weitere Objekte entwendet.

Ausstellung zum 270. Geburtstag Mozarts

Die Installation mit 50 Zentimeter großen Mini-Mozarts wurde anlässlich des 270. Geburtstages des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart aufgestellt. Sie stammt vom deutschen Künstler und Bildhauer Ottmar Hörl und soll die menschliche Seite Mozarts zeigen.

Neben den Figuren im Mirabellgarten sind fast 100 weitere Objekte im Garten des Mozarteums, im Zauberflötenhäuschen sowie im Tanzmeistersaal in Mozarts Wohnhaus zu sehen. Insgesamt wurden im Rahmen der Ausstellung 300 Figuren aufgestellt.

Appell der Stiftung Mozarteum

Linus Klumpner, Geschäftsführer der Stiftung Mozarteum, appelliert an Besucherinnen und Besucher, die Mini-Mozarts nicht zu entwenden. Der betroffene Bereich im Mirabellgarten wird aus Sicherheitsgründen täglich bei Einbruch der Dämmerung abgesperrt.

Die Mini-Mozarts sollen noch bis Ende August im Mirabellgarten zu sehen sein. Nach dem Ende der Ausstellung werden die Figuren verkauft.