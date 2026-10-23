Einbrecher nach Verfolgungsjagd durch Bewohner in Wien-Leopoldstadt gefasst

Ein 30-jähriger ungarischer Staatsbürger ist am Donnerstagnachmittag in der Wiener Leopoldstadt nach einem Einbruch von zwei Bewohnern verfolgt und überwältigt worden. Der Mann hatte gegen 14.30 Uhr die Wohnungstür eines Appartements aufgebrochen und war in die Räumlichkeiten eingedrungen. Die Polizei nahm ihn nach der Festhaltung durch die Männer fest.

Verfolgungsjagd endete bei einer Trafik

Durch den Lärm beim Aufbrechen der Tür erwachte die Familie in der Wohnung. Ein Bewohner beobachtete, wie der Eindringling eine Geldbörse aus einer Handtasche nahm. Daraufhin stürmte der 30-Jährige aus der Wohnung, der Bewohner nahm die Verfolgung auf.

Ein Nachbar teilte dem Verfolger mit, dass derselbe Mann zuvor bereits bei ihm eingebrochen war. Die beiden Bewohner setzten die Verfolgung daraufhin gemeinsam fort und entdeckten den Verdächtigen schließlich bei einer Trafik. Dort überwältigten sie ihn und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Das Gerangel bei der Trafik blieb nicht unbemerkt: Zeugen wurden darauf aufmerksam und gaben später bei der Polizei an, dass der 30-Jährige zuvor versucht habe, zwei Haarschneidemaschinen, einen E-Roller und eine Strandmuschel zu verkaufen. Die Polizei stellte sämtliche gestohlenen Gegenstände sicher. Die Informationen zu dem Vorfall stammen von Polizeisprecherin Irina Steirer.

Zivilcourage bei Einbrüchen

Fälle, in denen Bewohner oder Nachbarn Verdächtige selbst stellen, sorgen regelmäßig für Aufmerksamkeit, bergen aber grundsätzlich auch Risiken. Die Polizei rät bei der Beobachtung eines Einbruchs in der Regel dazu, die eigene Sicherheit nicht zu gefährden und möglichst frühzeitig den Notruf zu verständigen. Eine Verfolgung durch Privatpersonen kann unter Umständen zu gefährlichen Situationen führen, etwa wenn der Verdächtige bewaffnet ist oder sich seinerseits zur Wehr setzt.

Gleichzeitig zeigen solche Fälle, dass aufmerksame Nachbarschaften häufig zur Aufklärung von Einbrüchen beitragen. Hinweise von Zeugen, etwa zu verdächtigen Verkaufsversuchen von Gegenständen, spielen bei Ermittlungen immer wieder eine wichtige Rolle. Gestohlene Elektrogeräte oder Fahrzeuge werden von Tätern teils kurz nach der Tat weiterveräußert, um sie schnell zu Geld zu machen.

In der Leopoldstadt wie auch in anderen Wiener Bezirken gehören Einbrüche in Wohnungen zu den Delikten, mit denen sich die Polizei regelmäßig befasst. Die Aufklärung hängt dabei oft von einer Kombination aus Zeugenaussagen, Überwachungsaufnahmen und polizeilicher Ermittlungsarbeit ab. Nach einer Festnahme obliegt es in weiterer Folge der Justiz, den Sachverhalt rechtlich zu bewerten.