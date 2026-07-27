Einbruch in Imbissstand: Diebe stehlen Grillhendl und Getränke im Bezirk Villach-Land

Einbruch in Imbissstand im Bezirk Villach-Land

In der Nacht auf Montag ist es im Bezirk Villach-Land zu einem Einbruch in einen Imbissstand gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt, indem sie ein Vorhängeschloss mit einem Werkzeug aufbrachen.

Die Täter entwendeten mehrere Grillhendl sowie verschiedene alkoholfreie Getränke. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Angaben auf mehrere hundert Euro.

Zu den Tätern liegen bislang keine Angaben vor.