Einbruch in OMV-Tankstelle Feldkirch – Täter flüchteten mit Fahrrad

In der Nacht auf Sonntag ist in eine OMV-Tankstelle in Feldkirch eingebrochen worden. Der Einbruch ereignete sich gegen 2.20 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Die Täterschaft schlug die Glasscheibe der Schiebetür ein und gelangte auf diesem Weg in das Geschäft der Tankstelle.

Einbruch und Flucht in Feldkirch

Nach dem Eindringen in die Tankstelle durchsuchten die Täter das Lager des Geschäfts. Anschließend flüchteten sie mit einem Fahrrad in Richtung Passage 22. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die jedoch erfolglos blieb. Die Täter konnten nicht festgenommen werden.

Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern dauern an. Auch zur Frage, ob und welches Diebesgut aus der Tankstelle entwendet wurde, laufen die Untersuchungen weiter.

Einbrüche in Tankstellen und Shops

Tankstellenshops gehören grundsätzlich zu den Einrichtungen, die aufgrund ihrer Öffnungszeiten und ihrer Lage an verkehrsgünstigen Standorten gelegentlich Ziel von Einbrüchen werden. Anders als bei klassischen Geschäften mit Ladenschluss sind solche Shops oft rund um die Uhr oder bis spät in die Nacht zugänglich beziehungsweise befinden sich in unmittelbarer Nähe zu stark frequentierten Straßen, was sie für Täter in den frühen Morgenstunden potenziell attraktiv macht.

Bei Einbrüchen in Geschäftsräume gehen Ermittler üblicherweise mehreren Spuren gleichzeitig nach. Dazu zählen etwaige Überwachungsaufnahmen, Spuren am Tatort wie Glasscherben oder Werkzeugabdrücke sowie Hinweise aus der Umgebung, etwa von Zeugen oder Anrainern. Auch die Art des Vorgehens, etwa das gezielte Aufsuchen bestimmter Bereiche wie eines Lagers, kann für die Polizei bei der Tätersuche von Bedeutung sein.

Die Fluchtwahl mit einem Fahrrad ist bei Einbrüchen im urbanen Raum kein ungewöhnliches Vorgehen, da Fahrräder eine schnelle und zugleich unauffällige Fortbewegung ermöglichen und im Gegensatz zu Fahrzeugen keine Kennzeichen oder auffälligen Merkmale aufweisen, die eine spätere Identifizierung erleichtern würden. Für die Polizei erschwert dies in der Regel die Fahndung, insbesondere wenn zwischen der Tatbegehung und dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereits einige Zeit vergangen ist.