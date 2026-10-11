Einbruchserie im Wiener Nordbahnviertel: Sechs weitere Geschäftslokale in der Nacht auf Sonntag betroffen

Im Wiener Nordbahnviertel ist es in der Nacht auf Sonntag zu sechs weiteren Einbrüchen gekommen. Betroffen waren erneut Geschäftslokale, darunter ein Friseursalon und ein Fitnessstudio. Damit setzt sich eine Serie fort, die nach Polizeiangaben bereits gut ein Dutzend Einbrüche umfasst, die meisten davon in den vergangenen Tagen.

Serie mit wiederkehrendem Muster

Die Vorgehensweise bei den Einbrüchen ähnelt sich laut Polizei: Eine Scheibe wird eingeschlagen, anschließend greifen die Täter nach Wechselgeld-Kassen oder leicht tragbaren Gegenständen. Aus einem Friseurgeschäft wurden etwa Scheren und Haarfarben entwendet. Beim Restaurant Spaghetteria Il Mercato in der Vorgartenstraße erbeuteten die Täter rund 1.000 Euro Bargeld sowie ein iPad. Eine Überwachungskamera des Lokals filmte den Einbruch.

Besonders betroffen ist die Bruno-Marek-Allee. Dort wurde in die Sorso Bar bereits zum dritten Mal innerhalb einer Woche eingebrochen. Betreiber Vehbi Esmek zufolge wurde in der Bruno-Marek-Allee insgesamt schon in zehn Geschäfte eingebrochen. Auch der Friseursalon Inside of Hair in der Walcherstraße wurde zum zweiten Mal binnen weniger Tage Ziel eines Einbruchs. Beim ersten Vorfall hatten die Täter dort die Kasse ausgeräumt.

Ermittlungen und verstärkte Kontrollen

Das Landeskriminalamt ermittelt in dem Fall. Aus mehreren betroffenen Lokalen liegt Material von Überwachungskameras vor. Polizeisprecher Markus Dittrich erklärte, dass Jugendliche sich einen Nothammer aus einem Bus nehmen und damit Glasscheiben von Geschäften einschlagen würden. Nach seinen Angaben handelt es sich großteils um unmündige Minderjährige unter 14 Jahren. Bereits angehalten wurden laut Dittrich Jugendliche im Zusammenhang mit den Vorfällen.

Die Polizei fährt im Nordbahnviertel bereits seit August verstärkt Streife. Angesichts der jüngsten Einbrüche soll das Gebiet nun noch intensiver kontrolliert werden.

Grenzen der Strafmündigkeit in Österreich

In Österreich gilt die Strafmündigkeit grundsätzlich ab 14 Jahren. Wer jünger ist, kann strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden, selbst wenn eine Tat nachweislich begangen wurde. In solchen Fällen können jedoch andere Stellen eingebunden werden, etwa die Jugendwohlfahrt oder die Erziehungsberechtigten. Die Polizei kann unmündige Minderjährige zwar anhalten und deren Identität feststellen, strafrechtliche Konsequenzen wie Anzeigen oder Verfahren sind in diesen Fällen aber nicht vorgesehen.

Bei Einbruchsserien mit vielen Einzeltaten an unterschiedlichen Orten ist die Zuordnung einzelner Taten zu bestimmten Tätern oder Tätergruppen für Ermittlungsbehörden grundsätzlich aufwendig. Überwachungsaufnahmen, Spurensicherung vor Ort und der Abgleich von Vorgehensweisen zwischen mehreren Tatorten zählen üblicherweise zu den Mitteln, mit denen Zusammenhänge zwischen einzelnen Einbrüchen geprüft werden. Verstärkte Polizeipräsenz in einem betroffenen Gebiet dient bei vergleichbaren Häufungen in der Regel sowohl der Abschreckung als auch der Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, Tatverdächtige unmittelbar bei oder nach einer Tat anzutreffen.