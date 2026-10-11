Einbruchsserie im Wiener Nordbahnviertel: Sechs Lokale in einer Nacht betroffen

In der Nacht auf Sonntag ist im Wiener Nordbahnviertel in sechs Geschäftslokale eingebrochen worden. Das bestätigte die Polizei. Die Täter schlugen jeweils Glastüren ein und nahmen aus den Lokalen die Kassen mit.

Einbruchsserie im Nordbahnviertel

Bereits in der Nacht auf Freitag war gegen 2.15 Uhr in das Lokal „Ichiban Tea“ in der Bruno-Marek-Allee 17 eingebrochen worden. Bei der Einbruchsserie in der Nacht auf Sonntag waren zudem das „Café Vogel“, der „Weinshop Weinrudi“, das „Sorso“ und „Der Burgenländer“ betroffen. Auch in das Bond Pilates-Studio wurde eingebrochen.

Laut Polizei kann seit 1. August von rund einem Dutzend vollendeten beziehungsweise versuchten Einbrüchen im Nordbahnviertel ausgegangen werden. Aus einem Friseurbetrieb wurden dabei Scheren und Haarfärbemittel entwendet. Neben solchen Gegenständen hatten es die Täter auch auf Bargeld abgesehen.

Vergleichbare Serie in Währing und am Alsergrund

Auch in anderen Teilen Wiens war es zuletzt zu einer Häufung von Geschäftseinbrüchen gekommen. In der Währinger Straße wurden zwischen 1. Juni und 17. August 20 Geschäftseinbrüche registriert. 16 davon entfielen auf den Bezirk Währing, vier weitere auf den Alsergrund.

Im Zusammenhang mit dieser Serie wurde ein 14-jähriger Jugendlicher vor Gericht wegen Einbrüchen verurteilt. Er war demnach innerhalb weniger Wochen gemeinsam mit Freunden 15 Mal in Geschäfte eingebrochen. Die zuständige Richterin verhängte eine Freiheitsstrafe von acht Monaten, davon einen Monat unbedingt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Einbruchsserien aus ermittlungstechnischer Sicht

Bei einer Häufung von Einbrüchen in einem engen räumlichen und zeitlichen Umfeld prüfen Ermittler üblicherweise, ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht. Dabei werden unter anderem die Vorgehensweise, die Tatzeiten sowie mögliche Spuren an den Tatorten miteinander abgeglichen. Gleichartige Vorgehensweisen, etwa das Einschlagen von Glastüren oder die gezielte Mitnahme von Kassen, können Hinweise auf ein wiederkehrendes Muster liefern, ersetzen jedoch keine abschließende Täterzuordnung.

Grundsätzlich richten sich Einbrüche in Geschäftslokale häufig gegen leicht zugängliche Bereiche wie Eingangstüren oder Schaufenster, da dort ein schneller Zugriff auf Kassenbestände oder Wertgegenstände möglich ist. Betreiber kleinerer Lokale und Studios verfügen oft über begrenzte Sicherheitsvorkehrungen, was solche Objekte für Einbrecher potenziell attraktiver macht als etwa größere, umfassend gesicherte Geschäftsflächen.

Im Bereich der Jugendkriminalität gelten in Österreich besondere rechtliche Rahmenbedingungen. Strafverfahren gegen Jugendliche werden nach dem Jugendgerichtsgesetz behandelt, das unter anderem mildere Strafrahmen sowie eine stärkere Berücksichtigung erzieherischer Aspekte vorsieht. Serienhafte Eigentumsdelikte, die von mehreren Jugendlichen gemeinsam begangen werden, stellen Ermittlungsbehörden regelmäßig vor die Aufgabe, einzelne Taten konkreten Beteiligten zuzuordnen, da Tatbeiträge innerhalb einer Gruppe unterschiedlich ausfallen können.