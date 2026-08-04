Elefantenkalb im Tiergarten Schönbrunn entdeckt das Badebecken für sich

Elefantenkalb im Tiergarten Schönbrunn nutzt Badebecken zur Abkühlung

Im Tiergarten Schönbrunn sorgen die Afrikanischen Elefanten bei sommerlichen Temperaturen mit unterschiedlichen Methoden für Abkühlung. Wasser, Duschen, Bäder sowie Schlamm- und Sandbäder gehören zum Repertoire der Tiere.

Schlamm und Sand dienen dabei nicht nur der Abkühlung, sondern schützen die empfindliche Haut der Elefanten zusätzlich vor Sonne und Insekten.

Kleiner Elefantenbulle wagt sich ins Wasser

Besondere Aufmerksamkeit gilt derzeit dem jüngsten Mitglied der Elefantengruppe. Der kleine Elefantenbulle wird am 20. August ein Jahr alt und wiegt mittlerweile rund 400 Kilogramm. Er beobachtet die erwachsenen Tiere genau und imitiert zunehmend deren Verhalten.

Dabei wagt sich der Jungbulle immer öfter ins Badebecken. Häufig ist er in Begleitung seiner „Tante“ unterwegs, die ihn bei seinen Erkundungen begleitet.

Stephan Hering-Hagenbeck ist Direktor des Tiergartens Schönbrunn. Jenny Bukowski arbeitet dort als Tierpflegerin.