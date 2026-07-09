Elektroauto rollt in Schwimmbecken – Feuerwehr birgt Fahrzeug mit Spezialtechnik

Auto rollt in Schwimmbecken – Feuerwehr sichert Elektrofahrzeug in Fels am Wagram

In Fels am Wagram im Bezirk Tulln ist am Mittwoch ein Pkw in ein Schwimmbecken gerollt. Der Fahrer des Fahrzeugs blieb unverletzt. Die Feuerwehren Fels am Wagram und Grafenwörth standen im Einsatz.

Das Fahrzeug hatte sich in Bewegung gesetzt, rollte durch eine Hauseinfahrt in einen Garten und gelangte dort in ein eingebautes Schwimmbecken. Warum sich das Auto in Bewegung setzte, ist noch ungeklärt.

Bergung mit Seilwinde und Kran

Da es sich um ein Elektrofahrzeug handelte, setzten die Einsatzkräfte zunächst ein spezielles Gerät namens „E-Plug“ ein, um den Elektroantrieb zu deaktivieren. Die Feuerwehr Fels am Wagram sicherte den Pkw anschließend mit der Seilwinde ihres Rüstlöschfahrzeuges. Die Feuerwehr Grafenwörth wurde zur Unterstützung hinzugezogen.

Mit dem Kran eines Wechselladefahrzeuges wurde das Fahrzeug schließlich aus dem Becken geborgen, auf einem sicheren Platz abgestellt und dem Lenker übergeben.