Elektronische Handbremse blockiert: Zwei Frauen bei Kettenreaktion auf A12 verletzt

Auf der Inntalautobahn A12 bei Wörgl ist es am Sonntag, dem 8. November 2026, gegen 13.40 Uhr zu einem Auffahrunfall mit zwei verletzten Frauen gekommen. Ein 28-jähriger Autofahrer, der in Richtung Innsbruck unterwegs war, gab gegenüber der Polizei an, dass die elektronische Handbremse seines Wagens blockiert habe. Dadurch wurde das Fahrzeug abrupt abgebremst, was eine Kettenreaktion mit mehreren Beteiligten auslöste.

Ablauf des Unfalls auf der A12

Durch das plötzliche Abbremsen des Pkw musste ein nachfolgender 66-jähriger Lenker seinen Transporter stark abbremsen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich er auf die Überholspur aus. Dort war jedoch eine 68-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug unterwegs. Sie prallte gegen den Transporter des 66-Jährigen.

Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl die 68-jährige Lenkerin als auch die Beifahrerin des Transporters verletzt. Der genaue Schweregrad der Verletzungen wurde bislang nicht näher beziffert. Beide Frauen wurden ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Pkw des 28-Jährigen an. Das Fahrzeug soll nun technisch untersucht werden, um die vom Lenker geschilderte Blockade der elektronischen Handbremse zu überprüfen.

Elektronische Handbremssysteme und ihre Funktionsweise

Elektronische Feststellbremsen haben in den vergangenen Jahren klassische, mechanisch betätigte Handbremshebel in vielen Fahrzeugmodellen abgelöst. Die Bremse wird dabei über einen Schalter aktiviert, ein Elektromotor übernimmt die eigentliche Klemmung der Bremsbeläge. Üblicherweise greifen solche Systeme bei niedrigen Geschwindigkeiten oder im Stillstand, etwa beim Einparken oder automatisch beim Abstellen des Motors.

Technische Defekte an solchen Systemen können grundsätzlich unterschiedliche Ursachen haben, etwa Fehler in der Sensorik, in der Steuerungselektronik oder an den mechanischen Bauteilen des Bremssystems. Ob und welche Ursache im konkreten Fall tatsächlich vorlag, lässt sich erst nach einer eingehenden technischen Prüfung des Fahrzeugs feststellen. Derartige Untersuchungen werden in der Regel von spezialisierten Sachverständigen durchgeführt, die das Fahrzeug sowohl mechanisch als auch elektronisch auf mögliche Fehlfunktionen hin überprüfen.

Reaktionsabstand und Ausweichmanöver im Straßenverkehr

Plötzliche Bremsmanöver auf Autobahnen stellen nachfolgende Fahrzeuglenker grundsätzlich vor erhebliche Herausforderungen. Bei hohen Geschwindigkeiten verkürzt sich die verfügbare Reaktionszeit erheblich, während der Bremsweg gleichzeitig deutlich zunimmt. Ein Ausweichen auf eine andere Fahrspur gilt in solchen Situationen als eine der möglichen Reaktionen, um eine Kollision mit dem vorausfahrenden Fahrzeug zu vermeiden. Gleichzeitig birgt ein Spurwechsel das Risiko, mit Fahrzeugen auf der Nachbarspur zusammenzustoßen, insbesondere wenn der Spurwechsel unter Zeitdruck erfolgen muss. Aus diesem Grund gilt ein ausreichender Sicherheitsabstand zwischen den Fahrzeugen als zentrale Voraussetzung, um auf unerwartete Bremsmanöver reagieren zu können, ohne selbst in eine kritische Situation zu geraten.