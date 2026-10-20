Elf Cannabisplantagen in Villacher Wäldern entdeckt – zwei Männer ausgeforscht

Die Polizei hat im Bezirk Villach zwei Männer im Alter von 22 und 39 Jahren ausgeforscht, denen der Betrieb mehrerer Cannabisplantagen zur Last gelegt wird. Im Sommer waren in Föderlach zwei solcher Plantagen entdeckt worden. Dem 39-Jährigen konnte darüber hinaus der Betrieb von neun weiteren Plantagen in Wäldern im Stadtgebiet von Villach nachgewiesen werden. Bei Durchsuchungen an den Wohnadressen der beiden Verdächtigen stellte die Polizei rund 1,8 Kilogramm Cannabiskraut, eine geringe Menge Cannabisharz sowie verschiedene Suchtgiftutensilien sicher.

Ermittlungen nach Fund in Föderlach

Ausgangspunkt der Ermittlungen war der Fund zweier Cannabisplantagen in Föderlach im Bezirk Villach im Sommer. Mit dem Fall befasst waren Polizisten des Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Velden am Wörthersee sowie Beamte des Bundespolizeikommandos Villach. Im Zuge der Erhebungen gerieten ein 22-Jähriger und ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Villach in den Fokus der Ermittler.

Die Ermittlungen weiteten sich in der Folge aus. Dem 39-jährigen Verdächtigen konnte nicht nur ein Zusammenhang mit den beiden ursprünglich entdeckten Plantagen nachgewiesen werden, sondern auch der Betrieb von neun weiteren Anbaustellen in Waldgebieten im Stadtgebiet von Villach. Insgesamt soll der Mann damit an elf Plantagen beteiligt gewesen sein.

Bei Durchsuchungen an den Wohnadressen der beiden Männer sicherte die Polizei etwa 1,8 Kilogramm Cannabiskraut, eine geringe Menge Cannabisharz sowie diverse Suchtgiftutensilien. Beide Verdächtige zeigten sich im Zuge der Ermittlungen geständig. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuß angezeigt.

Indoor-Anbau und Freilandplantagen im Wald

Cannabisanbau wird in Österreich grundsätzlich in zwei unterschiedlichen Formen betrieben: in geschlossenen Innenräumen unter künstlichem Licht oder im Freiland, häufig versteckt in Waldgebieten. Plantagen in Wäldern bieten den Vorteil, dass sie von außen schwerer einsehbar sind und seltener zufällig entdeckt werden als Anbauflächen in Wohnräumen oder Gärten. Allerdings sind solche Freilandplantagen stärker von Witterungseinflüssen abhängig und müssen regelmäßig von den Betreibern aufgesucht werden, etwa zur Bewässerung oder Pflege der Pflanzen. Genau diese wiederkehrenden Besuche können im Ermittlungsverlauf zu Hinweisen führen, die Polizei und Staatsanwaltschaft bei der Aufklärung solcher Fälle nutzen.

Der Anbau, Besitz und Handel mit Cannabis ist in Österreich nach dem Suchtmittelgesetz strafbar, unabhängig davon, ob die Pflanzen im Haus oder im Freien kultiviert werden. Die Höhe einer möglichen Strafe richtet sich unter anderem danach, in welcher Menge Suchtgift sichergestellt wird und ob ein gewerbsmäßiges Handeln angenommen wird. Bei umfangreicheren Anbaustrukturen mit mehreren Plantagen prüfen Ermittlungsbehörden in der Regel auch, ob ein organisierter Anbau zum Zweck des Weiterverkaufs vorliegt oder ob die Produktion überwiegend dem Eigenbedarf diente.

Nach der Sicherstellung von Pflanzenmaterial, Utensilien oder technischer Ausrüstung werden die beschlagnahmten Gegenstände üblicherweise kriminaltechnisch untersucht, um Wirkstoffgehalt und Menge exakt zu bestimmen. Diese Angaben fließen später in die rechtliche Bewertung durch die Staatsanwaltschaft ein, die über eine Anklage oder eine Einstellung des Verfahrens entscheidet. Eine Anzeige auf freiem Fuß bedeutet, dass die betroffenen Personen das weitere Verfahren nicht in Untersuchungshaft abwarten müssen, sondern bis zu einer möglichen gerichtlichen Entscheidung auf freiem Fuß bleiben.