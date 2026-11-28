Das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem steht am Samstag, 28. November 2026, im Mittelpunkt des „Adventsfests der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen. Die elfjährige Mila Götzinger aus Perg bringt das Licht aus dem ORF Landesstudio Oberösterreich in die Show, die aus der thüringischen Stadt Suhl gesendet wird. Die Ausstrahlung beginnt um 20.15 Uhr in ORF 2.

Mila Götzinger entzündet die große Kerze

Mila Götzinger ist in diesem Jahr das Friedenslichtkind. Sie hatte das Licht am Flughafen Wien entgegengenommen, nachdem es zuvor in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet worden war. In der Sendung wird Mila zur Musik des Friedenslichtsongs „100.000 Friedenslichter“ die große Kerze entzünden. Der Song wird jedes Jahr von einer anderen Künstlerin interpretiert.

Neben dem Auftritt rund um das Friedenslicht treten in der Show von Florian Silbereisen unter anderem Andrea Berg, Sasha, Sassy und Barbara Wussow auf. Die Übergabe des Lichts bildet einen zentralen Programmpunkt des Abends, der live aus Suhl übertragen wird.

Vier Jahrzehnte Friedenslicht-Tradition

Die Tradition des ORF-Friedenslichtes besteht im Jahr 2026 seit 40 Jahren. Am Heiligen Abend wird das Licht in mehr als 30 Ländern der Erde leuchten. Grundsätzlich wird das Friedenslicht alljährlich in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und von dort auf dem Luftweg sowie anschließend über zahlreiche Stationen zu Lande weitergegeben. Üblicherweise übernehmen Kinder und Jugendliche aus den jeweiligen Herkunftsregionen eine zentrale Rolle bei der Übergabe, bevor das Licht in Kirchen, Gemeinden und Privathaushalten verteilt wird.

Die öffentlichkeitswirksame Übergabe im Rahmen großer Fernsehshows gehört seit vielen Jahren zu den festen Terminen im Vorweihnachtsprogramm. Solche Übertragungen dienen dazu, die Symbolik des Lichts einem breiten Publikum zugänglich zu machen, bevor es in den folgenden Wochen bis zum Heiligen Abend an unzählige weitere Stationen weitergereicht wird.