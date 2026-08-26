Elie Rosen als Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg, Steiermark und Kärnten bestätigt

Elie Rosen bleibt Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde für die Bundesländer Salzburg, Steiermark und Kärnten. Bei den Vorstandswahlen wurde er für eine weitere Legislaturperiode bestätigt. Zum Vizepräsidenten wählte der Vorstand Marco Wolf. Die Ergebnisse wurden in der konstituierenden Sitzung am Mittwoch bekräftigt.

Bestätigung im Amt und neue Vorstandsspitze

Rosen war 2023 erstmals zum Präsidenten der damaligen Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg gewählt worden. Mit der aktuellen Wahl setzt er seine Funktion fort, nun mit Marco Wolf als Vizepräsidenten an seiner Seite. Die konstituierende Sitzung des neu gewählten Vorstands fand am Mittwoch statt, bei der die Wahlergebnisse offiziell bestätigt wurden.

Rosen ist zugleich seit 2016 Leiter der Jüdischen Gemeinde Graz. Der Zuständigkeitsbereich der Israelitischen Kultusgemeinde wurde 2024 erweitert: Seither umfasst der Sprengel neben Salzburg auch die Steiermark und Kärnten. Diese Ausweitung fällt damit in die vorangegangene Amtszeit Rosens.

In Salzburg wird derzeit die historische Synagoge umfassend saniert. Die Arbeiten dienen dazu, das Gebäude für seine künftigen religiösen, kulturellen und gesellschaftlichen Aufgaben vorzubereiten. In Graz wiederum steht ein weiteres Projekt kurz vor dem Abschluss: Anfang September soll dort das erste jüdische Kulturzentrum einer jüdischen Gemeinde in Österreich eröffnet werden. Diesem Schritt ging eine jahrelange Planungsphase voraus.

Organisation jüdischer Gemeinden in Österreich

Israelitische Kultusgemeinden sind in Österreich als Körperschaften öffentlichen Rechts organisiert und vertreten die jüdischen Gemeinden innerhalb ihres jeweiligen Sprengels. Sie sind zuständig für religiöse Angelegenheiten ebenso wie für kulturelle und soziale Aufgaben der Gemeindemitglieder. Vorstände solcher Kultusgemeinden werden in der Regel für mehrjährige Legislaturperioden gewählt, an deren Beginn eine konstituierende Sitzung steht, in der Ämter wie Präsidium und Vizepräsidium formell besetzt werden.

Die Struktur einzelner Kultusgemeinden hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in mehreren österreichischen Bundesländern verändert. Bei rückläufigen oder regional kleineren Gemeinden kommt es mitunter zu einer Zusammenlegung von Zuständigkeitsbereichen, um die Verwaltung sowie religiöse und kulturelle Angebote gemeinsam zu organisieren. Eine solche Erweiterung des Sprengels betrifft üblicherweise sowohl organisatorische als auch repräsentative Aufgaben, etwa die Vertretung gegenüber Behörden oder die Koordination gemeinsamer Projekte über Bundesländergrenzen hinweg.

Auch die Sanierung historischer Synagogengebäude ist in mehreren Städten Österreichs ein wiederkehrendes Thema. Viele dieser Bauwerke stammen aus dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert und erfordern nach Jahrzehnten der Nutzung umfangreiche bauliche Erneuerungen. Solche Sanierungsprojekte verfolgen häufig das Ziel, die Gebäude sowohl für den religiösen Betrieb als auch für kulturelle Veranstaltungen und Begegnungen langfristig nutzbar zu machen.

Die Errichtung eigener jüdischer Kulturzentren stellt in Österreich bislang eine Ausnahme dar. Solche Einrichtungen dienen üblicherweise dazu, kulturelle, bildungsbezogene und gesellschaftliche Aktivitäten einer jüdischen Gemeinde an einem zentralen Ort zu bündeln, unabhängig von den religiösen Räumlichkeiten einer Synagoge. Damit ergänzen sie das bestehende Angebot einer Gemeinde um zusätzliche Begegnungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten.