Entwarnung in Steyr: Abkochgebot nach Enterokokken-Fund aufgehoben

In der Steyrer Waldrandsiedlung können die Menschen wieder unbesorgt Leitungswasser trinken. Die Trinkwasseraufsicht des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung hat das Abkochgebot in Abstimmung mit den Stadtbetrieben Steyr aufgehoben. Grund dafür sind Gegenproben, die bei den Stadtbetrieben durchgeführt wurden und die positiven Untersuchungsergebnisse der Vorwoche bestätigt haben. Eine mikrobiologische Beeinträchtigung des Trinkwassers liegt demnach nicht mehr vor.

Abkochgebot nach Enterokokken-Fund aufgehoben

Seit Mitte Oktober mussten rund 700 Menschen in der Waldrandsiedlung ihr Trinkwasser abkochen. Auslöser war eine Verunreinigung mit Enterokokken, die bei einer Routineüberprüfung durch die Stadtbetriebe Steyr festgestellt worden war. Von der Abkochpflicht betroffen waren nicht nur Bewohner der Waldrandsiedlung, sondern auch einige Menschen in der benachbarten Gemeinde St. Ulrich bei Steyr.

Nach den aktuellen Gegenproben steht nun fest, dass die zuvor nachgewiesene Belastung nicht mehr besteht. Die Trinkwasseraufsicht des Landes hat die Aufhebung des Abkochgebots gemeinsam mit den Stadtbetrieben Steyr entschieden. Für die betroffenen Haushalte entfällt damit die Notwendigkeit, Leitungswasser vor dem Trinken, Zähneputzen oder der Zubereitung von Speisen zu erhitzen.

Enterokokken als Indikator für Verunreinigungen

Enterokokken sind Bakterien, die natürlicherweise im Darm von Menschen und Tieren vorkommen. In der Trinkwasserüberwachung gelten sie als wichtiger Indikator für eine mögliche fäkale Verunreinigung. Werden sie in Wasserproben nachgewiesen, deutet dies in der Regel darauf hin, dass Keime über undichte Stellen, etwa in Leitungen, Brunnen oder Quellfassungen, in das Trinkwassernetz gelangt sein könnten.

Grundsätzlich werden Trinkwasserversorger in Österreich dazu verpflichtet, die Wasserqualität regelmäßig im Rahmen von Routinekontrollen zu überprüfen. Zeigen diese Kontrollen auffällige Werte, informieren die zuständigen Betriebe üblicherweise umgehend die betroffene Bevölkerung und sprechen vorsorglich ein Abkochgebot aus, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Parallel dazu werden meist weitere Untersuchungen und Gegenproben veranlasst, um die Ursache einzugrenzen und den Zeitpunkt für eine Aufhebung der Maßnahme fachlich abzusichern.

Die Entscheidung über die Aufhebung eines solchen Gebots liegt bei den zuständigen Wasserversorgern in Abstimmung mit der jeweiligen Trinkwasseraufsicht der Landesregierung. Erst wenn mehrere unabhängige Proben zeigen, dass keine mikrobiologische Belastung mehr vorliegt, wird die Abkochpflicht in der Regel offiziell beendet.