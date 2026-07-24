Erdbeben der Stärke 2,8 erschüttert Feldkirch – keine Schäden gemeldet

Erdbeben der Stärke 2,8 im Raum Feldkirch registriert

Im Raum Feldkirch hat sich am Freitag, dem 24. Juli 2026, um 18:33 Uhr ein Erdbeben ereignet. Nach Angaben des Österreichischen Erdbebendienstes der GeoSphere Austria erreichte das Beben eine Magnitude von 2,8 auf der Richterskala.

Seismologe Nikolaus Horn bestätigte die gemessene Stärke des Bebens. In der näheren Umgebung des Epizentrums wurde das Beben teilweise deutlich wahrgenommen.

Bislang keine Schäden bekannt

Bis zum Zeitpunkt der Meldung wurden keine Schäden gemeldet. Laut GeoSphere Austria kann es bei einer Magnitude in dieser Größenordnung vereinzelt zu leichten Schäden wie Rissen im Verputz kommen.

Richterskala misst freigesetzte Energie

Die Richterskala dient als Maßeinheit für die Stärke von Erdbeben anhand der gemessenen freigesetzten Energie. Jede ganze Zahl auf der Skala entspricht einer zehnfachen Zunahme der freigesetzten Kraft im Vergleich zur vorherigen Stufe.

Der Erdbebendienst bittet die Bevölkerung, Rückmeldungen zu den Auswirkungen des Bebens über ein Web-Formular zu übermitteln.