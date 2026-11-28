In den Bergen Salzburgs besteht derzeit teils erhebliche Lawinengefahr. Das geht aus Einschätzungen von Meteorologen hervor, die sich auf die aktuelle Schnee- und Wettersituation in den Alpen stützen. Ein offizieller Lagebericht für Salzburg liegt bislang jedoch nicht vor, da der tägliche Lagebericht der Lawinenwarndienste erst mit 1. Dezember beginnt.

Erhöhte Gefahrenstufe in den Nachbarregionen

Für Tirol und Vorarlberg wurde für Samstag in höher gelegenen Bereichen der Zentralalpen die Warnstufe drei auf der fünfteiligen Skala gemeldet. Ein Meteorologe der Geosphere Austria erklärte gegenüber der APA, dass die Situation in den Hohen Tauern im Süden Salzburgs ähnlich sein dürfte, auch wenn dafür derzeit kein offizieller Lagebericht existiert.

Grund für die angespannte Lage ist der Neuschnee der vergangenen Tage. Am Donnerstag fielen lokal bis zu 30 Zentimeter Schnee. Starker Wind hat diesen Neuschnee vor allem im Hochgebirge verfrachtet und dabei Triebschneeansammlungen gebildet. In der Schneedecke haben sich dadurch Schwachschichten im unteren Bereich gebildet, die bereits von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden können.

Besondere Vorsicht ist laut den Einschätzungen in Kammlagen sowie in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten geboten. Betroffen sind grundsätzlich alle Hangexpositionen oberhalb von rund 2.600 Metern. Bei Südhängen treten die kritischen Schwachschichten vermehrt erst oberhalb von etwa 3.000 Metern auf. Die erhöhte Lawinengefahr dürfte nach aktuellem Stand auch über den Samstag hinaus bestehen bleiben. Den Lawinenwarndiensten liegen derzeit allerdings noch wenig konkrete Rückmeldungen aus dem Gelände vor, etwa von Skitourengehern oder Pistenverantwortlichen.

Einstufung der Gefahrenstufen im Winterskisport

Die fünfteilige europäische Lawinengefahrenskala reicht von Stufe eins, „gering“, bis Stufe fünf, „sehr groß“. Stufe drei, „erheblich“, bedeutet grundsätzlich, dass sich an vielen Steilhängen gefährliche Triebschnee- oder Altschneeansammlungen befinden können, die bereits durch geringe Zusatzbelastung wie einen einzelnen Skifahrer oder Snowboarder ausgelöst werden können. Lawinenauslösungen sind bei dieser Stufe schon an vielen Stellen möglich, größere Hänge müssen für eine zusätzliche Belastung nicht zwingend überlastet werden.

Üblicherweise bilden sich Schwachschichten in der Schneedecke dann, wenn lockerer Neuschnee von Wind verfrachtet wird und sich darüber eine Triebschneeschicht ablagert, die nicht ausreichend mit der darunterliegenden Schicht verbunden ist. Solche Triebschneepakete gelten in der Lawinenkunde als besonders heikel, weil sie sich spontan oder durch Zusatzbelastung lösen können und dabei mitunter weiträumig abreißen. Kammlagen, Rinnen und Mulden sind deshalb bei entsprechenden Wetterlagen grundsätzlich besonders gefährdet, weil sich dort Triebschnee bevorzugt ablagert.

Die Ausrichtung eines Hangs zur Sonne spielt bei der Einschätzung ebenfalls eine Rolle. An Südhängen schmilzt und setzt sich der Schnee durch Sonneneinstrahlung tendenziell anders als an schattigen Nordhängen, weshalb sich kritische Schichten dort oft erst in größeren Höhen halten. Genau das spiegelt sich auch in der aktuellen Einschätzung wider, wonach die Gefahr an Südhängen erst oberhalb von rund 3.000 Metern verstärkt auftritt, während sie an anderen Expositionen bereits ab etwa 2.600 Metern relevant ist.

Lawinenwarndienste stützen ihre tägliche Einschätzung normalerweise auf eine Kombination aus Wetterdaten, Schneedeckenuntersuchungen und Rückmeldungen aus dem Gelände, etwa von Bergführern, Pistenrettern oder Tourengehern. Zu Beginn der Wintersaison, bevor der reguläre Lagebericht startet, ist diese Datengrundlage naturgemäß noch dünn, weil weniger Personen im alpinen Gelände unterwegs sind und somit weniger Beobachtungen vorliegen. Das erschwert zu diesem Zeitpunkt eine flächendeckende und tagesaktuelle Einschätzung der Gefahrenlage, wie sie später im Winter üblich ist.