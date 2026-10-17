Erni Mangolds Urne in Schiltern beigesetzt – Abschied nach ihrem eigenen Wunsch

Die Urne der Schauspielerin Erni Mangold ist am Samstag im „Ruheraum im Garten“ in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern im Bezirk Krems beigesetzt worden. Mangold hatte den Ort selbst als letzte Ruhestätte ausgewählt. In der Gartenarena der Erlebnisgärten verabschiedeten sich am Samstagvormittag Familie, Freunde und Wegbegleiter von ihr.

Abschied in Schiltern nach Mangolds eigenem Wunsch

Erni Mangold war am 5. September im Alter von 99 Jahren gestorben. Ende September hatte bereits eine Verabschiedung am Wiener Zentralfriedhof stattgefunden. Die nun erfolgte Beisetzung in Schiltern bildete den zweiten und letzten Teil der Abschiedsfeierlichkeiten.

Der Themengarten in den Kittenberger Erlebnisgärten, in dem die Urne beigesetzt wurde, entstand in Zusammenarbeit mit dem Gärtner Reinhard Kittenberger. Mangold und Kittenberger waren seit den 1980er-Jahren miteinander befreundet. Kittenberger hatte zuvor auch Mangolds privaten Garten in St. Leonhard am Hornerwald im Bezirk Krems gestaltet.

Auf Wunsch der Schauspielerin wurden im Ruheraum Rotföhren gepflanzt. An Mangold erinnert zudem ein bearbeiteter Nussbaumstamm mit ihrem geschnitzten Porträt. Der Abschied sollte nach ihrem eigenen Wunsch lebensbejahend gestaltet sein. Die Trauergäste waren deshalb gebeten worden, in farbenfroher Kleidung zu erscheinen.

Gärten als Ort der letzten Ruhe

Grundsätzlich entscheiden sich Menschen in Österreich zunehmend für individuelle Formen der Bestattung, die über klassische Friedhofsgräber hinausgehen. Neben Urnenbeisetzungen in eigens gestalteten Naturräumen oder Gärten zählen dazu etwa Baumbestattungen oder die Beisetzung in sogenannten Friedwäldern. Solche Orte werden oft bewusst gewählt, weil sie eine persönliche Verbindung zur verstorbenen Person widerspiegeln, etwa durch eine langjährige Beziehung zu einem Ort oder zu den Menschen, die ihn gestaltet haben.

Themen- und Schaugärten wie die Kittenberger Erlebnisgärten dienen üblicherweise touristischen und gärtnerischen Zwecken und sind öffentlich zugänglich. Die Einrichtung eines dauerhaften Gedenk- oder Ruhebereichs innerhalb einer solchen Anlage stellt eine Erweiterung des klassischen Konzepts dar, bei der private Erinnerungskultur und öffentlich zugängliche Gartengestaltung miteinander verbunden werden. In solchen Fällen bleibt der Ort häufig für Besucherinnen und Besucher dauerhaft erfahrbar, während er zugleich einen persönlichen Bezug zu der dort beigesetzten Person bewahrt.

Erni Mangold als Schauspielerin

Erni Mangold zählte über Jahrzehnte zu den bekannten Gesichtern der österreichischen Theater- und Filmlandschaft. Ihre lange Karriere brachte ihr Bekanntheit weit über die heimischen Bühnen hinaus ein und machte sie zu einer prägenden Figur des österreichischen Kulturlebens.