Erstmals Achtfachjackpot bei „6 aus 45″ – zwölf Millionen Euro zu gewinnen

Achtfachjackpot bei „6 aus 45″: Rund zwölf Millionen Euro im Topf

Zum ersten Mal in der Geschichte von „6 aus 45″ wird ein Achtfachjackpot ausgespielt. Die mögliche Gewinnsumme beläuft sich auf rund zwölf Millionen Euro. Acht Ziehungen in Folge hatte niemand alle sechs Zahlen richtig getippt.

Zuletzt war bei der Ziehung am Mittwoch die Kombination 4, 14, 27, 32, 38 und 45 ohne Sechser geblieben. Die Chance, sechs Richtige zu tippen, liegt bei 1 zu 8.145.060. Ein einzelner Tipp kostet 1,50 Euro.

Großer Andrang in Niederösterreich

In Niederösterreich verzeichnen Trafiken einen deutlich erhöhten Zulauf. In manchen Verkaufsstellen bildeten sich zeitweise längere Warteschlangen. Trafikbetreiber Christian Puchegger beobachtete seit Bekanntwerden des Achtfachjackpots eine höhere Kundenfrequenz.

Millionen Tipps österreichweit

Bis Samstag 10:00 Uhr wurden österreichweit rund 7,5 Millionen Tipps auf etwa 1,1 Millionen Wettscheinen abgegeben. Zeitweise kamen bis zu 150 weitere Tipps pro Sekunde hinzu. Die Österreichischen Lotterien rechnen insgesamt mit etwas mehr als elf Millionen Tipps – etwa viermal so viel wie in einer gewöhnlichen Runde ohne Jackpot. Die durchschnittliche Zahl der Tipps pro Wettschein verändert sich laut den Österreichischen Lotterien auch bei hohen Jackpots kaum.