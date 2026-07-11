Esel auf Wiener Westeinfahrt gestoppt – Polizisten nutzten Dienstgürtel als Halfter

Entlaufene Esel auf Wiener Westeinfahrt – Polizei sichert Tiere mit improvisierten Halftern

In der Nacht auf Samstag musste die Polizei auf der Westeinfahrt in Wien-Hietzing eingreifen, nachdem zwei Esel auf der Fahrbahn unterwegs waren. Autolenker bemerkten die Tiere und alarmierten die Einsatzkräfte.

Beamte der Stadtpolizeikommanden Meidling und Fünfhaus rückten aus und sperrten die rechte Fahrspur ab. Um die Esel zu sichern, funktionierten die Polizisten ihre Dienstgürtel zu Nothalftern um und legten diese den Tieren an. Weder Menschen noch Tiere kamen bei dem Vorfall zu Schaden.

Tiere aus Lainzer Tiergarten entwischt

Die beiden Esel waren aus einem Gehege im Lainzer Tiergarten ausgebrochen und anschließend auf die stark befahrene Westeinfahrt gelangt, wo es zu gefährlichen Situationen mit Verkehrsteilnehmern kam.

Die Besitzerin der Tiere wurde verständigt. Sie transportierte die Esel anschließend mit einem Anhänger ab.