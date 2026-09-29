Experten diskutierten in Tschagguns über Folgen des Hitzesommers für Wald und Wasser

In Tschagguns haben sich Fachleute des Landes Vorarlberg und ein Meteorologe öffentlich mit den Folgen des zurückliegenden Hitzesommers auseinandergesetzt. Im Rahmen der Publikumsdiskussion „Ein Ort am Wort“ im Gasthof Löwen diskutierten Andreas Amann von der Forstabteilung des Landes Vorarlberg, Matthias Nester von der Wasserwirtschaft des Landes Vorarlberg sowie der Meteorologe Klaus Marquardt über Auswirkungen und Lehren aus den vergangenen Monaten. Moderiert wurde die Veranstaltung von ORF-Moderator David Breznik.

Diskussionsrunde im Gasthof Löwen

Die Veranstaltung im Gasthof Löwen in Tschagguns brachte drei Fachleute mit unterschiedlichem beruflichem Hintergrund zusammen. Mit Andreas Amann war die Forstabteilung des Landes Vorarlberg vertreten, mit Matthias Nester die Wasserwirtschaft des Landes. Ergänzt wurde die Runde durch den Meteorologen Klaus Marquardt. Thema des Abends waren die Folgen und Lehren des Hitzesommers.

Die Diskussion wurde von ORF-Moderator David Breznik geleitet. Neben den geladenen Fachleuten kam auch das anwesende Publikum zu Wort. Die Sendung zu der Veranstaltung kann im Anschluss nachgehört werden.

Hitzesommer als Thema für Forst und Wasserwirtschaft

Hitzeperioden stellen für unterschiedliche Bereiche unterschiedliche Herausforderungen dar. In der Forstwirtschaft geraten Bäume bei lang anhaltender Trockenheit und hohen Temperaturen zusätzlich unter Stress, was sie grundsätzlich anfälliger für Schädlinge und Krankheiten machen kann. Forstliche Fachstellen befassen sich in solchen Phasen typischerweise mit Fragen der Waldgesundheit, der Bodenfeuchtigkeit und möglicher langfristiger Veränderungen in der Zusammensetzung von Wäldern.

Die Wasserwirtschaft wiederum beschäftigt sich bei Hitzeperioden üblicherweise mit der Verfügbarkeit von Trinkwasser, dem Zustand von Bächen und Flüssen sowie der Wasserversorgung für Landwirtschaft und Haushalte. Anhaltende Trockenphasen können sich auf Pegelstände und Grundwasserreserven auswirken, weshalb wasserwirtschaftliche Fachstellen die Entwicklung entsprechender Kennzahlen im Verlauf des Sommers regelmäßig beobachten.

Meteorologen ordnen einzelne Hitzeperioden in der Regel in einen größeren klimatischen Zusammenhang ein und vergleichen aktuelle Wetterdaten mit langjährigen Messreihen. Solche Einordnungen helfen dabei, einzelne Ereignisse von grundsätzlichen Entwicklungen zu unterscheiden.

Veranstaltungsformat mit Publikumsbeteiligung

Das Format „Ein Ort am Wort“ ist als Diskussionsreihe angelegt, bei der Fachleute an wechselnden Orten mit dem Publikum über regionale Themen sprechen. Bei derartigen Veranstaltungen erhalten Bürgerinnen und Bürger üblicherweise die Möglichkeit, eigene Fragen und Beobachtungen einzubringen und direkt mit Vertreterinnen und Vertretern von Fachstellen ins Gespräch zu kommen. Auch bei der Diskussion in Tschagguns kam das Publikum zu Wort.