Extreme Trockenheit in Vorarlberg: Hubschrauber und Traktor bringen Wasser für 400 Almtiere

Wassermangel auf den Nenzinger Alpen: Vieh wird mit Traktor und Hubschrauber versorgt

Auf den Nenzinger Alpen in Vorarlberg muss derzeit Wasser für die Tiere herangeschafft werden. Grund ist anhaltende Trockenheit, die die Wasserversorgung auf den Alpflächen beeinträchtigt.

Auf den sieben Nenzinger Alpen befinden sich derzeit 1.200 Stück Vieh. Rund 400 Tiere werden mit Notwasser versorgt. Zwei kleinere Alpen erhalten Frischwasser per Hubschrauber, auf den übrigen Flächen bringt täglich ein Traktor mit mehreren Tanks Wasser für die Tiere.

Quellen liefern nicht mehr genug Wasser

Quellen in höheren Lagen sind laut Siegbart Tenzer, Geschäftsführer der Agrargemeinschaft Nenzing, versiegt oder liefern nicht mehr ausreichend Wasser. Eine Mutterkuh benötigt täglich zwischen 70 und 80 Liter Wasser.

Tenzer beschreibt die aktuelle Lage als außergewöhnlich: „So trocken war es noch nie.“ Auf der unteren Alpe wächst nach seinen Angaben derzeit nichts mehr nach. Der zweite Grasschnitt fällt nach aktuellem Stand fast vollständig aus.

Kilian Schmuck, Alpmeister der Alpe Furkla, ist ebenfalls von der angespannten Wassersituation betroffen.