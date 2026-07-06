Fahrzeugbrand auf der A14 bei Rankweil sorgt für Rückstau

Fahrzeugbrand auf der A14 bei Rankweil

Am Montagmorgen geriet auf der Autobahn A14 ein Auto in Brand. Der Vorfall ereignete sich gegen 07.50 Uhr auf Höhe Rankweil in Fahrtrichtung Bludenz.

Im Fahrzeug befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls drei Personen. Der Lenker bemerkte Brandgeruch aus der Lüftung und lenkte das Fahrzeug daraufhin auf den Pannenstreifen.

Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Der Verkehr wurde während des Einsatzes über die Überholspur geleitet, was zu einem Rückstau führte.