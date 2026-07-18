Ferialkräfte kontrollieren Wanderwege in 14 Vorarlberger Gemeinden

Vorarlberg: Ferialkräfte prüfen Wanderwege in 14 Gemeinden

Im Sommer 2026 unterstützen Ferialkräfte das Land Vorarlberg bei der Pflege und Qualitätssicherung des Wanderwegenetzes. Die Teams sind bis Ende Juli in insgesamt 14 Gemeinden unterwegs.

Vorarlberg verfügt über mehr als 6.280 Kilometer markierte und beschilderte Wanderwege. Ende 2025 waren es laut Angaben des Landes 6.287 Kilometer. Dazu kommen 6.594 Wegweiserstandorte mit insgesamt 19.601 Wegweisertafeln.

Vier Zweierteams im Einsatz

Die Ferialkräfte arbeiten in vier Zweierteams, die zuvor eingeschult wurden. Sie überprüfen Wegweiser und Markierungen auf Sichtbarkeit, Vollständigkeit und Zustand. Außerdem wird kontrolliert, ob Zeit- und Zielangaben noch gültig sind. Die Erhebungen erfolgen digital per Handy, die Ergebnisse fließen in die zentrale Wanderwegedokumentation des Landes.

Die Einsatzgemeinden sind Kennelbach, Langenegg, Lingenau, Mellau, Wolfurt, Schwarzenberg, Brand, Viktorsberg, Frastanz, Gaißau, Höchst, Bartholomäberg, Dalaas und Lustenau. Die Teams sind bis Ende Juli 2026 tätig.