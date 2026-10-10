Festnahmen nach Wiener Wiesn: Zwei 20-Jährige attackierten Polizisten und versuchten Waffe zu entreißen

Nach dem Ende der „Wiener Wiesn“ auf der Kaiserwiese im Prater sind in der Nacht auf Samstag zwei Besucher vorläufig festgenommen worden. Zwei 20-jährige Österreicher waren zuvor mit Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes lautstark aneinandergeraten und weigerten sich, die Veranstaltungsörtlichkeit zu verlassen. Als die Polizei einschritt, wurden die beiden Männer aggressiver, beschimpften Polizisten und verletzten sie.

Festnahmen nach Streit mit dem Sicherheitsdienst

Die Auseinandersetzung begann, nachdem die beiden Männer der Aufforderung, das Gelände der Wiener Wiesn zu verlassen, nicht nachkamen. Einer der beiden beruhigte sich trotz mehrfacher Abmahnung durch die Polizei nicht und wurde daraufhin nach dem Verwaltungsstrafgesetz vorläufig festgenommen.

Sein gleichaltriger Freund, ebenfalls Österreicher, versetzte einem Polizisten bei der Identitätskontrolle einen Schlag. Er wurde wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Bei der Festnahme verletzte er zwei weitere Beamte. Zudem versuchte er, einem Polizisten die Dienstwaffe zu entreißen. Dieser Versuch wurde verhindert.

Sicherheitslage bei Großveranstaltungen im Prater

Bei Großveranstaltungen wie der Wiener Wiesn sind üblicherweise private Sicherheitsdienste für die Kontrolle des Geländes und die Einhaltung der Hausordnung zuständig. Kommt es zu Konflikten, die der Sicherheitsdienst nicht eigenständig lösen kann, wird in der Regel die Polizei hinzugezogen. Grundsätzlich gilt dabei, dass Anordnungen des Sicherheitspersonals, etwa zum Verlassen einer Örtlichkeit nach Veranstaltungsende, befolgt werden müssen, da das Hausrecht beim Veranstalter liegt.

Widerstand gegen Polizeibeamte, etwa durch Beschimpfungen, Schläge oder Angriffe im Rahmen einer Amtshandlung, kann strafrechtlich relevant sein. Der Tatbestand des Widerstands gegen die Staatsgewalt setzt voraus, dass eine Amtshandlung durch Gewalt oder gefährliche Drohung zu verhindern versucht wird. Verwaltungsstrafrechtliche Maßnahmen wie eine vorläufige Festnahme kommen hingegen etwa bei aggressivem oder die öffentliche Ordnung störendem Verhalten zur Anwendung, wenn Betroffene Anweisungen der Exekutive wiederholt missachten.

Besonders schwer wiegt grundsätzlich jeder Versuch, einem Polizeibeamten die Dienstwaffe zu entreißen, da dadurch nicht nur die eingesetzten Beamten, sondern auch Unbeteiligte gefährdet werden können. Solche Vorfälle werden daher regelmäßig als besonders gravierende Form des Widerstands gegen die Staatsgewalt eingestuft.