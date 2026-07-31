Feuerwehr befreit Kater nach einem Tag aus acht Metern Höhe

Feuerwehr rettet Katze aus acht Metern Höhe in Villach

In Villach hat die Feuerwehr am frühen Morgen des 31. Juli 2026 einen Kater aus einem Baum befreit. Das Tier hatte sich zuvor rund einen Tag lang in etwa acht Metern Höhe festgesetzt.

Die Hauptfeuerwache Villach wurde kurz nach 6.00 Uhr zu dem Einsatz in den Stadtteil St. Georgen gerufen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften aus.

Mithilfe einer Drehleiter konnten die Einsatzkräfte den Kater namens Loki aus seiner Lage befreien. Laut Einsatzleiter Christoph Kelz wurde das Tier wohlbehalten an seine Besitzerin übergeben.