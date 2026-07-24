Feuerwehr Düns bei internationaler WM in Eisenstadt – 100 Fans reisen mit

Feuerwehr Düns tritt bei internationaler Feuerwehr-WM in Eisenstadt an

Die Wettkampfgruppe der Feuerwehr Düns nimmt an diesem Wochenende an der internationalen Feuerwehr-WM in Eisenstadt im Burgenland teil. Es handelt sich um den 18. traditionellen internationalen Feuerwehrbewerb, an dem Gruppen aus rund 20 Nationen teilnehmen.

Ausgetragen werden die Disziplinen Löschangriff und Hindernis-Staffellauf. Das Team aus Düns umfasst elf Personen, darunter zwei Ersatzleute. Zum Team gehört auch Bürgermeister Lukas Batlogg. Kommandant der Feuerwehr Düns ist Mario Egger.

Ein Jahr intensiver Vorbereitung

Die Gruppe bereitete sich rund ein Jahr lang auf den Bewerb vor. Zweimal wöchentlich fand ein Training im Stadion Feldkirch-Gisingen unter der Leitung von Leichtathletik-Trainer Hans Jürgen Steiner statt. Einmal pro Woche übte das Team zusätzlich die feuerwehrspezifische Technik in Düns. Ergänzend besuchte die Gruppe wöchentlich den Physiotherapeuten Stefan Domig.

Die Dünser Feuerwehr sicherte sich heuer zum dritten Mal in Folge mit dem Goldenen Helm den Landessieg in Vorarlberg. Zuletzt hatte die Feuerwehr Düns 1963 an einer Feuerwehr-Olympiade teilgenommen.

Großes Interesse aus der Heimat

Ein Fanbus mit 50 Plätzen ist seit Monaten ausgebucht. Insgesamt werden rund 100 Unterstützer aus Düns vor Ort in Eisenstadt erwartet.

Ablauf des Bewerbs

Am Donnerstag und Freitag stehen die offiziellen Wettkampftrainings auf dem Programm. Der eigentliche Bewerb findet am Samstag um 13.45 Uhr statt, die Siegerehrung ist für Sonntag angesetzt. Nach der Rückkehr plant die Feuerwehr Düns für Montag einen Empfang im Ort.