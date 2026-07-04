Feuerwehr Düns gewinnt beim Landesfeuerwehrfest in Bezau den Goldenen Helm

Landesfeuerwehrfest in Bezau: Feuerwehr Düns gewinnt den „Goldenen Helm“

In Bezau findet an diesem Wochenende das Landesfeuerwehrfest Vorarlberg statt. Rund 1.700 Feuerwehrleute aus dem ganzen Land nehmen teil, bis zu 10.000 Gäste werden erwartet. Das Fest dauert bis Sonntag.

Am Samstag stand der Leistungswettbewerb im Mittelpunkt. Rund 2.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten in den Disziplinen Bewerbsbahn und Staffellauf an. Sechs Gruppen qualifizierten sich für das Finale.

Feuerwehr Düns mit der höchsten Punktzahl

Die Feuerwehr Düns erzielte mit 878,21 Punkten die höchste Punktzahl und sicherte sich damit den „Goldenen Helm“. Platz zwei belegte die Feuerwehr Au, Platz drei ging an die Feuerwehr Thüringen.

Beim Löschangriff simulieren die Teams die Wasserentnahme aus einem Bach, das Verlegen von Leitungen sowie die Durchführung eines Löschangriffs. Landesfeuerwehrinspektor Herbert Österle betonte, dass beim Wettbewerb Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Kameradschaft im Vordergrund stehen.

Jugendbewerb: Feuerwehr Silbertal gewinnt

Parallel zum Hauptbewerb maßen sich rund 500 Jugendliche unter 16 Jahren im Jugendbewerb. Den „Goldenen Helm“ in dieser Kategorie gewann die Feuerwehr Silbertal.