Feuerwehr Helfenberg sucht private Wasserquellen wegen Trockenheit

Die Freiwillige Feuerwehr Helfenberg im Bezirk Rohrbach hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, private Wasserquellen wie Pools oder Teiche für mögliche Notfälle zu melden. Hintergrund ist eine anhaltende Trockenheit, die sowohl die Trinkwasserversorgung als auch die Verfügbarkeit von Löschwasser in der Gemeinde beeinträchtigt. Den Aufruf verbreitete die Feuerwehr über ihren Instagram-Kanal.

Angespannte Lage beim Hydrantennetz in Helfenberg

Die Trockenheit wirkt sich in Helfenberg spürbar auf die Trinkwasserversorgung aus. Dadurch gerät auch das Hydrantennetz der Gemeinde unter Druck, wie es in der Mitteilung der Feuerwehr heißt. Markus Voglhuber vom Landesfeuerwehrkommando erklärte dazu, dass im Fall eines Brandes derzeit nur eingeschränkte Wasserreserven zur Verfügung stünden.

Um dem entgegenzuwirken, ruft die Freiwillige Feuerwehr Helfenberg die Bevölkerung auf, vorhandene private Wasserquellen zu melden. Gemeint sind etwa Pools oder Teiche, die im Ernstfall zusätzlich als Löschwasserreserve dienen könnten. Zuständig für die Löschwasserversorgung ist grundsätzlich die Gemeinde.

Laut Voglhuber sind der Feuerwehr derzeit keine vergleichbaren Situationen in anderen Teilen Oberösterreichs bekannt. Auch ähnliche Aufrufe wie jenen aus Helfenberg gebe es aus anderen Gemeinden des Bundeslandes aktuell nicht.

Regional unterschiedliche Löschwasserversorgung

Die Versorgung mit Löschwasser ist in Österreich grundsätzlich Aufgabe der einzelnen Gemeinden. Sie legen gemeinsam mit den örtlichen Feuerwehren fest, wie Löschwasser bereitgestellt wird, etwa über Hydranten, Löschteiche, Brunnen oder natürliche Gewässer. Welche Variante zum Einsatz kommt, hängt von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten ab, etwa von der Siedlungsstruktur, der Topografie oder der vorhandenen Infrastruktur.

Hydrantennetze sind vielerorts eng an die kommunale Trinkwasserversorgung gekoppelt. Das bedeutet, dass sich Engpässe bei der Trinkwasserversorgung grundsätzlich auch auf die Menge des verfügbaren Löschwassers auswirken können. In Regionen, in denen das öffentliche Netz allein nicht ausreicht, greifen Feuerwehren bei Bedarf auf ergänzende Wasserquellen zurück, etwa auf offene Gewässer oder private Bestände, die im Vorfeld bekannt sein müssen, um im Einsatzfall rasch genutzt werden zu können.

Längere Trockenperioden können diese Systeme zusätzlich belasten, da sinkende Grundwasserstände und ein geringeres Wasserdargebot die Reserven in einzelnen Gemeinden spürbar verringern. Wie stark sich das auf ein konkretes Versorgungsgebiet auswirkt, hängt von zahlreichen lokalen Faktoren ab und unterscheidet sich von Gemeinde zu Gemeinde.