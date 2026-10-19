Feuerwehr rettet erschöpften Fuchs aus Bewässerungsteich in Ludersdorf

Ein Fuchs ist am Sonntagmorgen gegen 7.00 Uhr in den Bewässerungsteich des ARBÖ-Fahrsicherheitszentrums in Ludersdorf im Bezirk Weiz gefallen. Das Tier konnte nicht selbstständig ans Ufer zurückkehren und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Ludersdorf gerettet werden.

Rettung mit Leiter und Fangnetzen

Die Feuerwehrleute setzten bei der Rettungsaktion eine Leiter sowie große Fangnetze ein, um den Fuchs aus dem Wasser zu holen. Während des Einsatzes standen sie in ständigem Kontakt mit einem Tierarzt sowie dem Veterinär des Bereichsfeuerwehrverbandes, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Der Fuchs war nach dem Vorfall erschöpft, blieb jedoch unverletzt. Nach der erfolgreichen Rettung wurde er in einer Transportbox untergebracht. Die Feuerwehr verständigte anschließend die örtliche Jägerschaft. Später wurde der Fuchs an einem sicheren Ort wieder in die Wildnis entlassen.

Wildtiere in misslichen Lagen

Einsätze, bei denen Feuerwehren Wildtiere aus Teichen, Schächten oder anderen schwer zugänglichen Stellen befreien, gehören in vielen Regionen zum festen Bestandteil des Rettungsalltags. Gerade künstlich angelegte Gewässer wie Löschteiche, Bewässerungsbecken oder Schwimmbecken stellen für Tiere häufig eine Gefahr dar, weil glatte oder steile Beckenränder ein eigenständiges Verlassen des Wassers erschweren oder unmöglich machen.

Bei solchen Einsätzen arbeiten Feuerwehren üblicherweise eng mit Tierärzten oder amtlichen Veterinären zusammen, um eine fachgerechte Versorgung sicherzustellen und eine mögliche Verletzung oder Erkrankung des Tieres einschätzen zu können. Die Einbindung der örtlichen Jägerschaft ist bei Wildtierrettungen ebenfalls ein gängiges Vorgehen, da sie über Fachwissen zum Verhalten und zur Versorgung heimischer Wildtiere verfügt und bei der weiteren Betreuung oder Freilassung unterstützend tätig werden kann.

Grundsätzlich gilt bei der Rettung von Wildtieren der Grundsatz, Stress für das Tier so gering wie möglich zu halten. Hilfsmittel wie Fangnetze ermöglichen es, ein Tier ohne direkten Körperkontakt sicher zu greifen, während Leitern oder Stege genutzt werden, um Rettungskräften einen stabilen Zugang zum Wasser oder zu steilen Uferbereichen zu verschaffen. Nach einer erfolgreichen Rettung werden Wildtiere in der Regel in geeigneten Transportboxen untergebracht, um sie beruhigt und sicher an einen geeigneten Ort bringen zu können.