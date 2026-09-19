Feuerwehr rettet Katze von Brückenpfeiler mitten in der Drau

In Feistritz im Rosental hat die Feuerwehr am Samstag eine Katze von einem Brückenpfeiler mitten in der Drau gerettet. Das Tier war auf dem Pfeiler gestrandet und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft in Sicherheit bringen. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Boot aus und brachten die Katze wohlbehalten ans Ufer.

Einsatz an der Drau bei Feistritz im Rosental

Am 19. September 2026 wurde die Feuerwehr Feistritz im Rosental zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Auf einem Brückenpfeiler mitten in der Drau saß eine Katze fest und kam von dort aus eigener Kraft nicht mehr weg.

Die Feuerwehr rückte mit einem Einsatzboot aus, um das Tier zu erreichen. Die Einsatzkräfte näherten sich der Katze mit Ruhe und Vorsicht, um sie nicht zusätzlich zu verängstigen. Anschließend gelang es, das Tier sicher ins Boot zu bringen.

Die Katze wurde daraufhin ans Ufer gebracht, wo sie wohlbehalten übergeben werden konnte. Vorübergehend nahm sich eine Nachbarin in der Nähe des Einsatzortes des Tieres an und übernahm dessen Pflege. Woher die Katze stammt und wie sie auf den Brückenpfeiler gelangte, blieb vorerst ungeklärt.

Tierrettungen als wiederkehrende Aufgabe der Feuerwehr

Tierrettungen zählen bei Feuerwehren in Österreich grundsätzlich zu den regelmäßig anfallenden Einsätzen, auch wenn sie im Vergleich zu Brandbekämpfung oder technischen Hilfeleistungen einen kleineren Anteil ausmachen. Häufig geht es dabei um Tiere, die sich in unzugänglichem Gelände, auf Bäumen, in Schächten oder wie in diesem Fall auf Bauwerken im Wasser befinden und sich nicht selbst befreien können.

Bei Einsätzen an Flüssen wie der Drau kommen üblicherweise Einsatzboote zum Einsatz, da die Strömung und die Wassertiefe ein direktes Vorgehen zu Fuß meist nicht zulassen. Die Feuerwehrleute müssen dabei sowohl die eigene Sicherheit als auch das Verhalten des Tieres im Blick behalten. Gerade Katzen reagieren in solchen Stresssituationen oft unberechenbar, weshalb ein besonnenes und langsames Vorgehen bei der Annäherung entscheidend ist, um das Tier nicht zusätzlich zu erschrecken und ein Entkommen in Richtung Wasser zu vermeiden.

Nach einer erfolgreichen Rettung stellt sich bei Fundtieren regelmäßig die Frage der weiteren Versorgung. In der Praxis werden gerettete Tiere häufig zunächst in der Nachbarschaft oder bei Personen in der Nähe des Einsatzortes untergebracht, bevor über den weiteren Verbleib entschieden wird. Kann eine Besitzerin oder ein Besitzer ermittelt werden, erfolgt in der Regel eine Übergabe an diese Person. Bleibt das Tier herrenlos, kommen häufig Tierheime oder Pflegestellen ins Spiel, die sich um eine dauerhafte Unterbringung kümmern.