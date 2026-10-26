Feuerwehr rettet Reh aus tiefem Schacht an der Großarler Landesstraße

Die Freiwillige Feuerwehr Großarl im Pongau hat am Sonntag ein Reh aus einem tiefen Schacht neben der Großarler Landesstraße befreit. Aufmerksame Passanten hatten das Tier gegen Mittag entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, da sich das Reh nicht selbst aus seiner Lage befreien konnte. Im Einsatz standen 20 Feuerwehrleute.

Rettungseinsatz an der Großarler Landesstraße

Der Einsatz ereignete sich am Sonntag, dem 26. Oktober 2026, im Bereich der Großarler Landesstraße. Passanten bemerkten das Reh in einem tiefen Schacht und erkannten, dass das Tier allein nicht mehr herauskommen würde. Sie verständigten umgehend die Freiwillige Feuerwehr Großarl.

Zur Bergung rückte die Feuerwehr mit 20 Mitgliedern aus. Nach der erfolgreichen Rettung wurde das Reh dem zuständigen Jäger übergeben, der die weitere Versorgung des Tieres übernahm.

Schächte als Gefahrenquelle für Wildtiere

Offene oder unzureichend gesicherte Schächte entlang von Straßen und auf landwirtschaftlich genutzten Flächen stellen für Wildtiere grundsätzlich eine erhebliche Gefahr dar. Rehe und andere Tiere geraten dabei häufig unbeabsichtigt in enge, tiefe Öffnungen, aus denen sie sich aufgrund der glatten Wände oder der Tiefe nicht selbstständig befreien können. In solchen Situationen sind die Tiere auf menschliche Hilfe angewiesen, da Verletzungen oder ein längeres Verharren in der misslichen Lage zu ernsthaften gesundheitlichen Folgen führen können.

Freiwillige Feuerwehren übernehmen in solchen Fällen regelmäßig die technische Rettung, da sie über entsprechende Ausrüstung wie Leitern, Seile und Hebegeräte verfügen. Die Übergabe geretteter Wildtiere an zuständige Jäger ist dabei ein üblicher Ablauf, da diese über die notwendige Sachkunde im Umgang mit Wildtieren verfügen und beurteilen können, ob ein Tier unmittelbar in seinen natürlichen Lebensraum zurückkehren kann oder zunächst weiterer Betreuung bedarf.