FH Kärnten wird zur Carinthia University – Politikexpertin Stainer-Hämmerle neue Rektorin

Fachhochschule Kärnten erhält neuen Namen und neue Rektorin

Die Fachhochschule Kärnten wird im Jahr 2026 in „Carinthia University of Applied Sciences“ umbenannt. Ab Spätherbst übernimmt Kathrin Stainer-Hämmerle das Amt der Rektorin.

Stainer-Hämmerle stammt ursprünglich aus Vorarlberg und ist bislang als Politikexpertin im Fernsehen tätig. Sie plant, diese Tätigkeit als Politikanalystin auch nach ihrer Ernennung zur Rektorin fortzuführen.

Vier Standorte, 87 Studiengänge

Die Fachhochschule unterhält derzeit vier Standorte in Klagenfurt, Villach, Feldkirchen und Spittal. An diesen Standorten werden insgesamt 87 Studiengänge angeboten. Aktuell zählt die Hochschule 3.070 Studierende im Regelbetrieb, davon kommen 531 aus dem Ausland. Seit ihrer Gründung hat die Fachhochschule Kärnten 12.688 Absolventinnen und Absolventen hervorgebracht.

Die künftige Ausgestaltung der vier Standorte ist offen. Stainer-Hämmerle zufolge liegt die entsprechende Entscheidung bei Politik und Gemeinden.