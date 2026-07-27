Flachgau kämpft mit Wasserknappheit – Grundwasserstände auf Rekordtief

Anhaltende Trockenheit setzt Wasserversorgung im Flachgau unter Druck

Die anhaltende Trockenheit macht der Wasserversorgung im Flachgau zu schaffen. In Seekirchen am Wallersee ist der Grundwasserstand so niedrig wie noch nie. Auch in mehreren umliegenden Gemeinden wird die Lage zunehmend angespannt.

Matthäus Wimmer, Obmann der Salzburger Wasserversorger, verweist auf Maßnahmen, die bereits in den vergangenen Jahren getroffen wurden. In Schleedorf wurde vor zwei Jahren das Trinkwasservolumen mit einem zusätzlichen Hochbehälter verdoppelt. Dennoch musste die Feuerwehr vor wenigen Wochen den Löschteich des Ortes befüllen. Der Sportplatz in Schleedorf wird seither nur noch zu Randzeiten bewässert.

Wasserimport aus Nachbargemeinde

Besonders betroffen ist Nußdorf am Haunsberg. Die dortigen Quellen liefern derzeit zwei Drittel weniger Trinkwasser als in einem durchschnittlichen Sommer. Die Gemeinde lässt deshalb täglich bis zu hundert Kubikmeter Wasser über eine neue Leitung aus der Nachbargemeinde Göming importieren. Die Bevölkerung wurde zudem zum Wassersparen aufgerufen.

Vor wenigen Wochen wurde in Nußdorf am Haunsberg zudem ein Hydrant von Unbekannten für private Zwecke angezapft. Bürgermeisterin Waltraud Brandstetter (ÖVP) ist für die Gemeinde zuständig.

Waldbrandverordnungen wieder in Kraft

Angesichts der Trockenheit gelten ab Dienstag in allen Bezirken des Bundeslandes Salzburg wieder Waldbrandverordnungen. Die Behörden gaben dies am Montag bekannt. Damit ist jegliches Feuermachen und Rauchen in Wald und Waldnähe bis auf Weiteres untersagt.

Kriegsrelikte im ausgetrockneten Nussensee entdeckt

Die niedrigen Wasserstände haben auch anderswo Folgen gezeigt. Am Samstagabend wurden bei Bad Ischl in Oberösterreich, unmittelbar nach der Landesgrenze, Kriegsrelikte und Sprengstoff im Nussensee entdeckt. Passanten hatten dort 22 Kilogramm Kriegsschrott gefunden. Der Pegelstand des Sees liegt mehrere Meter unter dem langjährigen Durchschnitt.

Der Entminungsdienst des Bundesheeres durchsuchte den Nussensee am Montag. Laut Werner Tobisch vom Entminungsdienst wurden dabei nur noch kleine Teile beziehungsweise Munitionsschrott gefunden, der nicht mehr sprengfähig ist. Die Bezirkshauptmannschaft hob die zuvor verhängte Sperre am Montagnachmittag wieder auf.