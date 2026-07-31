Flachgau: Polizei fasst mutmaßlichen Hofladen-Dieb nach mehreren Einbrüchen

Nach Diebstählen aus Hofläden im Flachgau: Verdächtiger ausgeforscht

Im Flachgau steht ein 39-jähriger Mann im Verdacht, im Juli mehrfach Bargeld aus Hofläden gestohlen zu haben. Der Polizei gelang es nach Ermittlungen, einen Verdächtigen auszuforschen.

Bei einer Hausdurchsuchung wurde mutmaßliches Diebesgut entdeckt. Zudem fanden die Beamten mehrere Cannabispflanzen sowie Suchtgiftutensilien.

Der Mann wird auf freiem Fuß angezeigt.