Flachgauer Hubschrauberpilot kämpft in Spanien gegen verheerende Waldbrände

Flachgauer Hubschrauberpilot im Dauereinsatz gegen Waldbrände in Spanien

Der 28-jährige Lukas Prey aus dem Flachgau steht derzeit im Kampf gegen Waldbrände in Spanien im Dauereinsatz. Der Hubschrauberpilot fliegt für ein internationales Flugrettungsunternehmen und ist aktuell in Andalusien in Südspanien im Einsatz.

Im Videointerview mit dem ORF schilderte Prey seine Erfahrungen aus dem laufenden Einsatz. Zuletzt war er vier Tage ohne längere Pause im Dienst.

Zusammenarbeit mit Löschkräften am Boden

Die Aufgabe der Piloten besteht darin, Feuerwehrleute am Boden durch Transporte und Wasserabwürfe aus der Luft zu unterstützen. Die Löschkräfte am Boden sind mit Hacken und Schaufeln ausgerüstet und graben damit den Erdboden um. Wasser setzen sie am Brandherd selten direkt ein, da sie davon nur geringe Mengen mit sich tragen können. Die Koordination zwischen den Einsatzkräften am Boden und den Piloten erfolgt per Funk.

Der von Prey geflogene Hubschrauber kann jeweils 1,3 Tonnen Wasser abwerfen. Brennende Wiesen lassen sich damit großflächig gut löschen. Bei brennenden Bäumen erschwert die Baumkrone hingegen häufig, dass das Wasser den Erdboden erreicht.

Unterstützung bei Evakuierungen

Prey bekämpft seit einem Jahr Waldbrände aus der Luft. Bei Evakuierungen ganzer Gemeinden versuchen die Piloten aus der Luft zu erkennen, wo sich Menschen aufhalten. Zudem benetzen sie Zufahrtsstraßen zu Siedlungen mit Löschwasser, um eine Entzündung dieser Wege zu verzögern.

Nach offiziellen Angaben wurden heuer in Spanien bislang 63.000 Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Im Vergleich zum Vorjahr wurde in Spanien bereits die sechsfache Fläche durch Brände vernichtet.