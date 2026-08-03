Flughafen Linz verliert 15 Prozent der Passagiere im ersten Halbjahr 2026

Passagierzahlen am Flughafen Linz im ersten Halbjahr 2026 deutlich gesunken

Am Flughafen Linz-Hörsching sind zwischen Jänner und Juni 2026 insgesamt 93.706 Passagiere registriert worden. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 110.678 Reisende gewesen.

Das entspricht einem Rückgang um 15,3 Prozent beziehungsweise fast 17.000 Passagiere. Damit verzeichnete der Flughafen Linz den stärksten Rückgang unter allen österreichischen Flughäfen.

Entwicklung an anderen österreichischen Flughäfen

Die Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) veröffentlichte die Zahlen zum Passagier- und Frachtaufkommen an den heimischen Airports. Demnach ging die Zahl der Flugreisenden österreichweit im ersten Halbjahr 2026 um 2,6 Prozent auf rund 16,4 Millionen zurück. Als Grund für die Entwicklung nennt die AÖV geopolitische Verwerfungen.

Auch am Flughafen Klagenfurt sank die Passagierzahl deutlich, um 14,4 Prozent auf knapp 79.000. Der Flughafen Wien verzeichnete ein Minus von 3,2 Prozent und zählte rund 14,7 Millionen Reisende.

Gegen den Trend entwickelten sich die Flughäfen Salzburg, Innsbruck und Graz. In Salzburg stieg die Zahl der Passagiere um 2,8 Prozent auf knapp 936.000, in Innsbruck um 4,2 Prozent auf rund 657.000. Der Flughafen Graz blieb mit gut 366.000 Passagieren etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Forderung nach besseren Wettbewerbsbedingungen

Die AÖV fordert bessere Wettbewerbsbedingungen gegenüber anderen europäischen Standorten. In diesem Zusammenhang verweist die Arbeitsgemeinschaft auf den Flughafen Bratislava nahe Wien, der zuletzt vor allem durch Billigfluglinien gewachsen sei.